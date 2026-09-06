Lombardi a Pieve di Teco per la giornata conclusiva di Expo Valle Arroscia: "Vetrina importante per le eccellenze e l’identità dell’entroterra"

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato oggi alla giornata conclusiva della XIII edizione di Expo Valle Arroscia, a Pieve di Teco, visitando gli stand insieme al sindaco Enrico Pira e agli altri sindaci della Valle e incontrando produttori, espositori e realtà del territorio.



La manifestazione, che ha animato per tre giornate il centro storico di Pieve di Teco con una grande partecipazione di pubblico, ha messo in vetrina le eccellenze della Valle Arroscia e dell’entroterra ligure attraverso prodotti tipici, enogastronomia, artigianato, tradizioni, degustazioni, incontri e iniziative dedicate alla scoperta del territorio. Un appuntamento che unisce la promozione delle produzioni locali alla valorizzazione turistica dei borghi e delle vallate dell’entroterra, quest’anno impreziosito anche dall’ingresso di Pieve di Teco nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, portando a 29 i borghi liguri insigniti del prestigioso riconoscimento, confermando la Liguria tra le regioni italiane con la più alta presenza di località aderenti al circuito.



“Expo Valle Arroscia è una vetrina importante per raccontare un territorio che ha moltissimo da offrire, fatto di borghi, produzioni di qualità, tradizioni e persone che ogni giorno contribuiscono a mantenerne viva l’identità – dichiara Lombardi –. La grande partecipazione registrata in queste giornate conferma l’interesse crescente verso il nostro entroterra e verso un modo di vivere la Liguria che unisce costa, borghi, natura ed esperienze. Valorizzare questi territori significa arricchire e diversificare la nostra offerta turistica e creare nuove occasioni per conoscere la Liguria durante tutto l’anno”.