SuperKaraoke chiude a Ventimiglia con oltre 22.000 ingressi: tre serate da record e sicurezza impeccabile

Si è conclusa con un successo straordinario l’esperienza di SuperKaraoke a Ventimiglia, la grande manifestazione condotta da Michelle Hunziker che ha portato in città, per tre serate consecutive, migliaia di persone e l’attenzione dei media nazionali.

Il dato complessivo del Comune e del Commissariato di Pubblica sicurezza parla di oltre 22.000 ingressi registrati nelle tre giornate, con un risultato particolarmente significativo nell’ultima serata, quando sono stati superati i 10.000 ingressi. Numeri importanti che confermano il grande interesse suscitato dall’iniziativa e la capacità di Ventimiglia di attrarre pubblico e attenzione anche attraverso eventi di rilevanza nazionale.

Particolarmente significativo anche il dato relativo alla gestione della sicurezza. Si è sempre cercato di non superare mai la capienza massima autorizzata di 4.000 persone contemporaneamente presenti nell’area dell’evento. Il dato è stato garantito attraverso un sistema di controllo costante degli accessi, con varchi presidiati da guardie giurate, steward, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, oltre a un sistema di conta delle persone che ha consentito di monitorare non soltanto gli ingressi, ma anche le uscite. In questo modo, anche nelle serate caratterizzate dalla maggiore affluenza, come quella di ieri, è stato possibile assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

«Sono estremamente soddisfatto di come si è svolto SuperKaraoke – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Abbiamo assistito a tre serate straordinarie, con oltre 22.000 ingressi complessivi e più di 10.000 persone nell’ultima serata. Ma il dato che voglio sottolineare è che, nonostante una partecipazione così importante, il dispositivo di sicurezza ha funzionato al meglio e tutta l’organizzazione ha dimostrato grande professionalità».

«Non c’è stata una sbavatura, tutto è andato per il meglio – prosegue il sindaco –. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Ventimiglia ha dimostrato di essere in grado di ospitare manifestazioni di assoluta rilevanza nazionale, garantendo contemporaneamente sicurezza, organizzazione e accoglienza».

Un ringraziamento particolare viene rivolto dal sindaco agli uffici comunali, e in particolare all’Ufficio di Staff del Sindaco, agli uffici di Segreteria, all’Ufficio Tecnico comunale, all’Ufficio Manifestazioni, all’Ufficio Igiene, all’Ufficio Demanio e alla Polizia Locale, oltre a tutti gli altri dipendenti e collaboratori che, a vario titolo, hanno lavorato alla preparazione e alla gestione dell’evento: steward, Sec Pro Consulting, Misericordie e Pubbliche Assistenze, associazioni di volontariato. Un sentito ringraziamento a Mediaset e alla Regione Liguria per aver creduto nelle potenzialità della nostra città.

«È stata una grande squadra – aggiunge Di Muro – e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo portato a Ventimiglia un evento che avrà una rilevanza nazionale, con la nostra città protagonista su Canale 5 e davanti al pubblico televisivo nazionale. E lo abbiamo fatto nel pieno della stagione estiva, in appena quaranta giorni di lavoro, dimostrando che quando c’è la volontà e quando tutte le componenti lavorano insieme, anche obiettivi che possono sembrare ambiziosi diventano realtà».

SuperKaraoke rappresenta infatti non soltanto un grande evento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di promozione dell’immagine di Ventimiglia. Le immagini della città, del suo mare e del territorio saranno proiettate sul circuito televisivo nazionale dall’8 settembre, offrendo una vetrina di straordinaria importanza.

«Dobbiamo credere nelle potenzialità di Ventimiglia – conclude il sindaco Di Muro –. Questa manifestazione ci ha dimostrato che la nostra città può tornare a essere protagonista, può attrarre grandi eventi e può confrontarsi con realtà di livello nazionale. Ventimiglia merita manifestazioni come questa. Merita di tornare a essere la città di un tempo, una città capace di attrarre persone, iniziative, investimenti e attenzione. Questo è soltanto un punto di partenza e auspichiamo di poter replicare esperienze di questo tipo anche negli anni a venire».