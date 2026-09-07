Ventimiglia, al via la sperimentazione sulle ecoisole in centro

Novità in vista per la gestione dei rifiuti a Ventimiglia: l'Amministrazione Comunale ha programmato le nuove ecoisole del centro cittadino per consentire il conferimento della differenziata a tutte le utenze domestiche del territorio, sia residenti sia turisti.

A eccezione delle postazioni del centro storico — che rimarranno riservate agli abitanti del borgo antico —, tutte le altre ecoisole saranno accessibili mediante l'utilizzo della tessera sanitaria personale. Per le strutture ricettive già accreditate (come B&B, case vacanze e AAUT) l'accesso avverrà invece tramite il badge rilasciato dall'Ufficio Igiene Urbana. I residenti del centro storico potranno comunque utilizzare anche le isole ecologiche esterne, mentre per la frazione di Roverino il servizio proseguirà senza modifiche. La misura viene introdotta a titolo sperimentale per monitorarne l'andamento prima di una formale stabilizzazione.

"Abbiamo programmato le ecoisole per permettere a ciascuno di conferire dove risulta più agevole, rispondendo alle segnalazioni giunte agli uffici", spiega il Sindaco Flavio Di Muro. "Stiamo semplificando l'accesso al servizio, ma il senso civico resta fondamentale: la raccolta differenziata è un obbligo di legge indispensabile per garantire decoro e vivibilità alla città".

Sulla stessa linea il Consigliere delegato al Ciclo dei Rifiuti, Franco Ventrella, che sottolinea l'importanza della fase di test per valutare l'efficacia della riorganizzazione e l'impatto sul decoro urbano.