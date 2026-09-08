Sanremo, Rifondazione Comunista attacca il Governo sulla "stabilità": "Aumentano precarietà, costi e disservizi"

Critica aperta alla narrazione mediatica e politica sulla tenuta dell'esecutivo nazionale da parte del Circolo "Valeria Faraldi" del Partito della Rifondazione Comunista di Sanremo, che interviene con una nota di analisi politica ed economica sul concetto di stabilità governativa.

Secondo la formazione di sinistra, la continuità politica decantata dagli organi di informazione non si traduce in un miglioramento delle condizioni materiali della popolazione.

Nella nota si evidenzia come alla stabilità dell'esecutivo corrisponda, di contro, una persistente precarietà nelle condizioni di lavoro, unitamente all'allungamento delle liste d'attesa nella sanità pubblica, alla pressione fiscale indiretta sulle accise dei carburanti e al fenomeno dell'evasione fiscale.

Rifondazione Comunista sottolinea inoltre la perdita del potere d'acquisto per i redditi fissi, pensionati e lavoratori dipendenti, accompagnata dall'incremento degli infortuni sul lavoro e dall'instabilità del mercato locativo e produttivo.

Una lettura sociale che, sostiene il circolo sanremese, rappresenta la reale condizione con cui i cittadini si trovano a fare i conti quotidianamente.