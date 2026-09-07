SìAmo Camporosso: "Il centro storico merita più pulizia, sicurezza e manutenzione" (Video)

"Il centro storico merita più pulizia, sicurezza e manutenzione" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso intervenendo sulle condizioni di alcune vie del centro storico di Camporosso, dove, da giorni, "persistono situazioni che non possono essere considerate semplicemente un problema di decoro urbano".

A sollevare la questione è, in particolare, il capogruppo Maurizio Morabito, che segnala diverse criticità in via Magenta, via Frullo, via Orti e via del Comune, oltre che in altri punti dei caruggi del centro storico. "Una delle problematiche più evidenti riguarda la presenza di numerosi escrementi di piccione, che in alcuni tratti si sono ormai accumulati creando veri e propri strati sulla pavimentazione e davanti agli ingressi delle abitazioni" – sottolinea il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito - "Non stiamo parlando di sporco occasionale ma di situazioni che rimangono per giorni e che, oltre a dare un’immagine poco decorosa del nostro centro storico, meritano attenzione anche sotto il profilo igienico-sanitario".

"Il problema assume ancora maggiore rilevanza nei periodi estivi, soprattutto dopo settimane caratterizzate da temperature molto elevate" - afferma il gruppo SìAmo Camporosso - "Proprio nei mesi più caldi sarebbe necessario intensificare il lavaggio e la pulizia dei caruggi, prevedendo interventi più frequenti e programmati. Il centro storico va lavato con maggiore regolarità. Non possiamo aspettare che lo sporco si accumuli prima di intervenire. Serve una programmazione costante, soprattutto durante l’estate, quando caldo e cattivi odori rendono la situazione ancora più evidente".

Accanto al problema della pulizia, viene evidenziato anche lo stato della pavimentazione in porfido. "In diversi punti alcune pietre risultano mancanti, sconnesse o deteriorate, creando buche e dislivelli che possono rappresentare un concreto pericolo per i pedoni, in particolare per le persone anziane e per chi presenta difficoltà motorie" - evidenzia - "Ci sono punti dove il porfido manca proprio davanti agli ingressi delle abitazioni. Per una persona anziana basta mettere male un piede per rischiare una caduta. Sono piccoli interventi di manutenzione ma possono evitare problemi seri".

Su questo fronte, SìAmo Camporosso ritiene "insufficiente l’azione politica degli assessorati competenti. Di fronte a situazioni di questo tipo ci aspetteremmo una presenza molto più costante da parte dell’assessore al Patrimonio Aimone e dell’assessore all’Ambiente Canale. Pulizia, manutenzione e decoro del centro storico non possono essere affrontati soltanto dopo le segnalazioni dei cittadini o della minoranza. Serve controllo del territorio, programmazione e capacità di intervenire prima che le criticità diventino evidenti".

Per il gruppo consiliare, non si tratta, quindi, di un attacco personale ma di una valutazione politica sull’azione degli assessorati competenti. "Aimone e Canale dovrebbero garantire una presenza più incisiva sul territorio e verificare con continuità le condizioni delle strade e dei caruggi" – prosegue Morabito – "Non possiamo pensare che sia sempre necessario aspettare una fotografia, un video o una segnalazione per accorgersi dei problemi. Il centro storico necessita, quindi, di un piano più attento di manutenzione ordinaria, che comprenda la sostituzione delle pietre mancanti, la sistemazione delle parti sconnesse, una maggiore pulizia degli escrementi dei piccioni e un lavaggio più frequente delle strade. Il centro storico non deve essere ricordato soltanto in occasione delle manifestazioni. È prima di tutto un luogo dove vivono ogni giorno cittadini, famiglie e molte persone anziane, che hanno diritto a strade pulite, sicure e decorose".