Ventimiglia, il 12 agosto apertura serale del Forte dell'Annunziata per l'eclissi di sole

Un'apertura straordinaria per vivere il Forte dell'Annunziata in una serata dal fascino particolare. Mercoledì 12 agosto il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia, il MAR, aprirà eccezionalmente i propri spazi al pubblico nel tardo pomeriggio, dalle 17.00 alle 21.00, in occasione dell'eclissi parziale di sole visibile dalla città di confine. L'iniziativa permetterà ai visitatori di accedere al percorso espositivo del museo in un momento della giornata particolarmente suggestivo. La luce del sole al tramonto contribuirà infatti a creare un'atmosfera unica all'interno degli spazi del Forte dell'Annunziata, mentre il disco lunare inizierà progressivamente a coprire la nostra stella.

Una serata pensata quindi per unire cultura, storia e un particolare fenomeno astronomico, offrendo ai visitatori un'occasione diversa dal consueto per scoprire il patrimonio custodito dal MAR. L'apertura straordinaria consentirà di trascorrere alcune ore all'interno del Forte dell'Annunziata proprio mentre il cielo offrirà uno scenario particolare. Il museo ricorda però l'importanza di prestare la massima attenzione durante l'osservazione dell'eclissi. Guardare direttamente il sole senza specifiche protezioni può provocare danni permanenti alla vista. Per questo motivo, chi desidererà osservare il fenomeno dovrà utilizzare esclusivamente sistemi e dispositivi adeguati alla protezione degli occhi.

L'appuntamento del 12 agosto rientra nel programma "Un'estate al MAR", con le aperture straordinarie organizzate in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. Un calendario che permette di vivere il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" anche al di fuori dei consueti orari, valorizzando allo stesso tempo gli spazi del Forte dell'Annunziata. E l'estate del MAR proseguirà con un altro appuntamento serale. Venerdì 28 agosto è infatti prevista una nuova apertura straordinaria, questa volta dalle 21.00 alle 23.00. Un'altra occasione per visitare il percorso espositivo del museo in un orario particolare e scoprire il Forte dell'Annunziata in una veste diversa.

Per l'appuntamento di mercoledì 12 agosto, dunque, l'apertura è prevista dalle 17.00 alle 21.00. Il MAR invita cittadini e visitatori a cogliere l'occasione per trascorrere il tardo pomeriggio tra le sale del museo e gli spazi del Forte, in una serata resa ancora più suggestiva dal particolare fenomeno astronomico.