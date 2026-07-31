Dolceacqua celebra la tradizione: domani sera in Piazza Mauro torna la Sagra dei Fresciöi tra gusto, musica e convivialità

Dolceacqua si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate con il ritorno della tradizionale Sagra dei Fresciöi, appuntamento che da anni richiama residenti e visitatori nel cuore del borgo. L'evento è in programma domani, sabato 1° agosto, a partire dalle 19.00 in Piazza Mauro, dove sarà possibile gustare una delle specialità più rappresentative della cucina locale. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso del calendario estivo, punta ancora una volta a valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio e a offrire un'occasione di incontro e socialità in uno dei borghi più caratteristici dell'entroterra ligure.

Protagonisti della serata saranno naturalmente i fresciöi, preparati secondo la ricetta della tradizione nelle varianti al baccalà, alle zucchine e alle mele, un percorso di sapori che racconta la storia e la cultura culinaria di Dolceacqua. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Dusägöti, con la collaborazione del Comune di Dolceacqua, del Moto Club Maggioni e della Protezione Civile di Dolceacqua, realtà che anche quest'anno hanno unito le forze per dare vita a una manifestazione capace di richiamare un pubblico numeroso e di mantenere vive le tradizioni popolari del paese.

Ad accompagnare la degustazione ci sarà anche l'intrattenimento musicale, con l'esibizione delle Pecore Nere e il dj set di DJ Nandino, che animeranno Piazza Mauro per tutta la serata. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera di festa capace di coinvolgere famiglie, gruppi di amici e turisti, unendo buona cucina, musica e convivialità. Un mix che negli anni ha contribuito al successo della manifestazione, diventata uno degli eventi simbolo dell'estate dolceacquina.

L'Amministrazione comunale ha inoltre voluto rivolgere un particolare ringraziamento a Davide Rebaudo, del ristorante "La Pasta di U", per il contributo offerto nell'organizzazione della sagra. Il suo supporto, spiegano dal Comune, ha consentito di portare avanti una manifestazione storica che rappresenta un pezzo importante dell'identità locale. L'invito è quindi rivolto a tutta la cittadinanza e ai tanti ospiti presenti in Riviera a partecipare alla serata, per riscoprire insieme i sapori autentici di Dolceacqua e condividere un momento di festa nel cuore del borgo.