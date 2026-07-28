Bordighera, proposte gastronomiche e musica: sul lungomare prende il via 'Un Mare di Sapori' (Foto)

Eccellenze culinarie, proposte gastronomiche, musica e atmosfera estiva. Tante persone ieri sera hanno preso parte alla prima serata dell'undicesima edizione di “Bordighera un mare di sapori”, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate bordigotta.

I piatti e le degustazioni di una trentina fra ristoranti, bistrot, bar, stabilimenti balneari e pasticcerie locali, hanno, infatti, attirato cittadini e turisti sul lungomare. L’evento, organizzato da Confcommercio e comune di Bordighera per valorizzare la cultura gastronomica locale attraverso il coinvolgimento diretto della ristorazione e delle realtà produttive del comprensori, proseguirà anche stasera e domani.

Ad accompagnare le serate, una programmazione musicale raffinata e discreta, in grado di creare un sottofondo emozionale che accompagnerà i momenti della degustazione: ieri sera vi era "So What Trio", musica pop soul blues funky; questa sera invece "Amo & Pero", dj set e grande serata SunSEt to MOONLIGHT, dalle 22.30 Disco Party Rotonda di Sant'Ampelio; mercoledì 29 luglio, infine, “Giuseppe Fabris Trio".