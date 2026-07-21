Festa dello Sport 2026 a Pian di Poma, oltre mille persone e 40 società premiate: Sanremo celebra i suoi campioni

Sanremo ha celebrato il meglio del proprio movimento sportivo con la Festa dello Sport 2026, andata in scena ieri sera al campo di atletica di Pian di Poma. Una manifestazione partecipata e sentita, che ha richiamato circa mille persone tra dirigenti, tecnici, atleti, famiglie e appassionati. Protagoniste assolute della serata sono state le oltre 40 società sportive cittadine, chiamate una ad una sul palco per ricevere il riconoscimento ufficiale dell'amministrazione comunale per l'attività svolta durante l'anno e per i risultati ottenuti nei rispettivi ambiti.

L'evento si è aperto con l'esecuzione dell'Inno di Mameli e con il tradizionale giro di pista che ha coinvolto tutti i presenti. Un lungo e colorato corteo ha sfilato all'interno dell'impianto sportivo di Pian di Poma, rappresentando simbolicamente l'intero panorama sportivo sanremese. Un momento particolarmente suggestivo che ha unito discipline diverse sotto un'unica bandiera, testimoniando la vitalità e la varietà delle realtà che operano sul territorio.

Sul palco sono poi intervenuti il sindaco Alessandro Mager, l'assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Sindoni e il consigliere comunale con delega allo Sport Maura Ghisi, che hanno rivolto parole di ringraziamento alle associazioni presenti. Nel corso dei loro interventi è stato sottolineato il valore del lavoro quotidiano svolto dalle società, capaci non solo di ottenere risultati sportivi ma anche di contribuire alla formazione e alla crescita di centinaia di giovani. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere comunale Antonio Cavallero.

Lunga la lista delle realtà premiate, espressione di discipline che spaziano dal pattinaggio alla pallavolo, dalla danza al nuoto, dall'atletica al baseball, fino agli sport da combattimento. Sul palco sono salite Bastia Asd Pattinaggio, Asd Ad Sidera, Polisportiva Integrabili, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Mazzuchelli Pallavolo Sanremo, Riviera Volley Sanremo, Let's Go, L'Atelier de la Dance, Dance In Motion, Ginnastica Riviera dei Fiori e Polisportiva dei Fiori 2.3, Ginnastica Viridis Sanremo, Asd Insieme Sanremo, Canottieri Sanremo, Atletica Foce Sanremo, Asd Pro San Pietro, My Sport e Sanremo Like Swim.

Riconoscimenti anche per Sanremese Softball, Sanremo Baseball, Sanremo Performer Musical Academy, Bvc Sanremo, Sea Basket Sanremo, Olimpia Basket, Circolo Golf degli Ulivi, Sanremese Calcio, Virtus Sanremo Calcio, Matuziana Calcio Femminile, Asd Sanremo 2000 e Asd Carlin's, Società Ippica Sanremo, Contraband Cycling Team, Sanremo Bike School, Tennis Foce Sanremo, Asd Tennis Club Solaro, Asd Tennistavolo Regina Sanremo e Sanremo Rugby. A completare l'elenco delle società premiate sono state Asd Boars Fight Team Migliano, Sanremo Boxe, Indomita Sanremo, Muay Thai Sanremo, Lao Lon Dao, Accademia Karate Taiji Qigong, La Fenice Kick Boxing-Asd Byakko Tai, Budo Sanremo Judo Asd e Kumiai Sanremo Judo.

La Festa dello Sport si è così confermata uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino, capace di riunire in un'unica serata atleti di ogni età e disciplina. Un'occasione per celebrare risultati, impegno e passione, ma soprattutto per riconoscere il ruolo fondamentale che il mondo sportivo svolge nella comunità sanremese, promuovendo valori educativi, inclusione sociale e benessere.