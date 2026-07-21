Cinema sotto le stelle, eccezione al calendario: lunedì prossimo in piazza Santa Brigida arriva "Raya e l'ultimo drago"

Cambio di programma per il "Cinema sotto le stelle" di Sanremo. La tradizionale rassegna estiva ospitata in piazza Santa Brigida farà infatti un'eccezione al proprio calendario e, anziché andare in scena di giovedì, proporrà il prossimo appuntamento lunedì 27 luglio. Una scelta dettata dalla volontà degli organizzatori di evitare la sovrapposizione con i festival musicali in programma in questi giorni nel centro storico cittadino, consentendo così al pubblico di partecipare all'iniziativa senza concomitanze. L'inizio della serata è previsto alle 21.15, o poco dopo, in attesa dell'imbrunire, con ingresso libero e gratuito.

Sul grande schermo allestito in piazza Santa Brigida sarà proiettato "Raya e l'ultimo drago", apprezzato film d'animazione Disney che unisce avventura, fantasia e riflessione. La scelta del titolo si inserisce nel percorso tematico dell'edizione 2026 della manifestazione, intitolata "Facciamo la pace?", filo conduttore che invita il pubblico a confrontarsi sui valori della riconciliazione, del dialogo e della fiducia reciproca, temi particolarmente attuali in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti. Un messaggio che trova piena espressione nella storia raccontata dalla pellicola.

Ambientato nel regno immaginario di Kumandra, il film segue il viaggio della giovane guerriera Raya alla ricerca dell'ultimo drago rimasto, nella speranza di salvare il proprio mondo da un'antica minaccia. Ma la vera sfida della protagonista non è soltanto quella di sconfiggere il male: il percorso diventa soprattutto un'occasione per ricostruire i rapporti tra popoli divisi dalla diffidenza e dall'incapacità di fidarsi gli uni degli altri. Un racconto che mette al centro il valore della collaborazione e della comprensione reciproca, perfettamente in linea con lo spirito della rassegna.

Giunto al ventesimo anno di attività, il "Cinema sotto le stelle" continua così a confermarsi un appuntamento capace di coniugare intrattenimento e riflessione, proponendo una selezione di opere che affrontano anche temi di forte attualità. La manifestazione è organizzata da Pigna Mon Amour e dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, con il sostegno del Comune di Sanremo attraverso l'Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni, di concerto con l'Assessorato alla Cultura. Il successivo appuntamento è già fissato per giovedì 13 agosto, quando sarà proiettato "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin.