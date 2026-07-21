Bordighera, il Museo Bicknell rende omaggio al fondatore Clarence con la mostra di ritratti firmata da Marco Farotto

Il Museo Bicknell di Bordighera si prepara a celebrare il suo fondatore con un nuovo appuntamento culturale dedicato alla memoria e alla storia del territorio. Domani alle 16 sarà inaugurata la mostra "Omaggio a Clarence Bicknell", un'esposizione di ritratti realizzata dall'artista e critico d'arte Marco Farotto. L'iniziativa porterà all'interno degli spazi del museo i volti dei grandi personaggi che, nel corso degli anni, hanno gravitato attorno al primo museo della Liguria occidentale, restituendo ai visitatori un percorso che intreccia arte, cultura e identità cittadina. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 6 agosto, nel rispetto dei consueti orari di apertura della struttura.

Protagonista dell'esposizione è il lavoro di Marco Farotto, architetto e pittore bordigotto che da anni porta avanti una ricerca figurativa incentrata sulla valorizzazione della memoria cittadina. Attraverso una pittura che predilige la tecnica dell'olio su tela e si distingue per i marcati contrasti in bianco e nero, l'artista documenta volti e figure che hanno lasciato un segno nella storia locale. "Omaggio a Clarence Bicknell" si inserisce così nel percorso artistico sviluppato da Farotto negli ultimi anni, confermando il suo interesse per la riscoperta e la conservazione dell'identità culturale del territorio attraverso il linguaggio dell'arte.

L'esposizione rappresenta infatti un nuovo tassello di un cammino espositivo già ricco di iniziative dedicate ai protagonisti della storia bordigotta. Tra queste figurano il ciclo "Gli amici del Giglio", ospitato nello storico caffè cittadino, "I volti del mercato coperto", allestito direttamente negli spazi della struttura annonaria, e la più recente retrospettiva "Personaggi di ieri a Bordighera", proposta negli spazi dell'ex Chiesa Anglicana. Un percorso che trova oggi naturale continuità nel tributo a Clarence Bicknell e ai personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale del museo, offrendo ai visitatori un'occasione per riscoprire, attraverso il ritratto, una parte significativa della storia di Bordighera.