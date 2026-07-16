Bordighera, il Museo Bicknell rende omaggio al suo fondatore con la mostra di ritratti dell'artista Marco Farotto

Il Museo Bicknell di Bordighera si prepara a rendere omaggio al suo fondatore con un nuovo appuntamento culturale dedicato alla memoria di Clarence Bicknell. Mercoledì 22 luglio, alle 16.00, sarà inaugurata la mostra di ritratti dell'artista e critico d'arte Marco Farotto, intitolata "Omaggio a Clarence Bicknell". L'esposizione porterà all'interno del primo museo della Liguria occidentale una galleria di volti dedicata ai grandi personaggi che, nel corso della storia, hanno gravitato attorno all'istituzione culturale bordigotta, contribuendo a costruirne l'identità e il prestigio. La mostra sarà visitabile fino al 6 agosto 2026, nel rispetto dei consueti orari di apertura del Museo Bicknell.

L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla figura di Clarence Bicknell e segue l'escursione didattica con il Treno delle Meraviglie a Tenda e al Musée des Merveilles, organizzata dal Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi". L'evento è in programma venerdì 17 luglio, in occasione del 108° anniversario della morte di Clarence Bicknell, e rappresenta un ulteriore momento di approfondimento dedicato a uno dei personaggi più significativi della storia culturale del Ponente ligure. Un percorso tra arte, memoria e territorio che punta a valorizzare il patrimonio storico e umano legato alla figura dello studioso inglese.

Marco Farotto, artista poliedrico e pittore bordigotto, da anni porta avanti una ricerca figurativa incentrata sulla memoria cittadina attraverso il racconto di volti e personaggi che hanno segnato la storia locale. La sua produzione, realizzata prevalentemente con la tecnica dell'olio su tela, si distingue per i forti contrasti in bianco e nero, cifra stilistica che caratterizza gran parte delle sue opere. Un linguaggio espressivo riconoscibile che negli anni ha dato vita a numerosi progetti espositivi dedicati all'identità di Bordighera e dei suoi protagonisti.

Tra le esposizioni più significative firmate da Farotto figurano il ciclo "Gli amici del Giglio", ospitato nello storico caffè bordigotto, "I volti del mercato coperto", con le opere allestite direttamente negli spazi della struttura annonaria cittadina, e la più recente retrospettiva "Personaggi di ieri a Bordighera", allestita negli spazi dell'ex Chiesa Anglicana. Con "Omaggio a Clarence Bicknell", l'artista aggiunge un nuovo tassello al suo percorso dedicato alla valorizzazione della memoria cittadina, riportando al centro dell'attenzione le figure che hanno contribuito alla storia del Museo Bicknell e, più in generale, del patrimonio culturale del territorio.