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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 15 luglio 2026, 11:59

Maltempo in arrivo anche nell'Imperiese: possibili temporali, grandine e raffiche di vento, ma il caldo resta protagonista

I fenomeni potrebbero interessare anche la provincia di Imperia, soprattutto nell'entroterra, con possibili sconfinamenti sulla costa. Prosegue l'ondata di calore

Maltempo in arrivo anche nell'Imperiese: possibili temporali, grandine e raffiche di vento, ma il caldo resta protagonista

L'instabilità atmosferica presente sulla Pianura Padana potrebbe innescare, a partire da questo pomeriggio, fenomeni temporaleschi anche sulla provincia di Imperia, dove l'attenzione è rivolta soprattutto alle aree interne. Pur essendo la provincia di Imperia tra quelle in cui la probabilità di fenomeni intensi risulta inferiore rispetto ad altre aree della Liguria, non si escludono rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, accompagnati da precipitazioni abbondanti, grandinate e improvvise raffiche di vento. Le celle temporalesche, infatti, potrebbero svilupparsi nell'entroterra e, in alcuni casi, raggiungere anche i versanti marittimi, seppur generalmente con minore intensità.

La previsione resta comunque caratterizzata da un elevato margine di incertezza, sia per quanto riguarda la localizzazione sia per l'evoluzione temporale dei fenomeni. Proprio per questo motivo viene consigliato di seguire con attenzione gli aggiornamenti delle prossime ore. Parallelamente, la provincia di Imperia continuerà a fare i conti con l'ondata di caldo che sta interessando la Liguria: le temperature rimarranno elevate e l'aumento dell'umidità contribuirà ad accentuare il disagio fisiologico, rendendo particolarmente afose anche le ore serali.

Anche domani il tempo resterà instabile fino al pomeriggio, con una bassa probabilità di temporali forti anche sulla zona A, che comprende l'Imperiese. Qualora i fenomeni dovessero svilupparsi, potrebbero essere accompagnati da allagamenti localizzati, grandine, fulmini, isolate raffiche di vento o trombe d'aria e piccoli smottamenti. La Protezione Civile raccomanda quindi di mantenere alta l'attenzione e di adottare le consuete norme di autoprotezione in caso di temporali.

Per venerdì, invece, sull'Imperiese è atteso soprattutto il ritorno a condizioni più stabili, mentre proseguirà senza interruzioni l'ondata di calore. Su tutta la provincia sono previsti ancora valori elevati di temperatura e umidità, con condizioni di forte disagio fisiologico, soprattutto durante le ore centrali della giornata e per le persone più vulnerabili.

Temperature minime di questa notte (in ordine crescente)

Comune

Minima °C

Pornassio

16,2

Triora

16,3

Pigna

17,1

Montegrosso Pian Latte

17,7

Triora

18,9

Apricale

19,1

Ceriana

19,6

Rocchetta Nervina

19,8

Pieve di Teco

20,1

Pornassio

20,2

Castel Vittorio

20,5

Borgomaro

20,8

Montalto Carpasio

20,9

Pigna

21,1

Airole

21,8

Ranzo

21,9

Seborga

21,9

Pontedassio

22,0

Ventimiglia

22,1

Dolceacqua

22,5

Dolcedo

22,7

Ventimiglia

23,1

Diano Castello

23,3

Cipressa

23,4

Imperia

24,6

Ventimiglia

24,7

Sanremo

25,9

Temperature massime di oggi (in ordine decrescente)

Comune

Massima °C

Rocchetta Nervina

31,7

Borgomaro

31,2

Pieve di Teco

31,0

Dolceacqua

30,9

Airole

30,8

Pornassio

30,5

Dolcedo

30,4

Ventimiglia

30,2

Ventimiglia

29,8

Pigna

29,5

Ranzo

29,4

Pontedassio

29,2

Diano Castello

29,2

Castel Vittorio

28,8

Triora

28,4

Imperia

28,3

Cipressa

28,3

Ventimiglia

28,1

Sanremo

28,0

Ceriana

27,4

Seborga

27,2

Pornassio

25,4

Pigna

25,3

Triora

24,2

Apricale

23,9

Montalto Carpasio

23,8

Montegrosso Pian Latte

21,7

Estremi della giornata

  • Minima più bassa: Pornassio 16,2°C
  • Massima più alta: Rocchetta Nervina 31,7°C

Carlo Alessi

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