Sapori del Ponente in festa: a San Lorenzo al Mare una serata dedicata alle eccellenze agricole e agli agriturismi del territorio

Nel cuore del centro storico di San Lorenzo al Mare, nella suggestiva Piazza Renato Marvaldi, arriva una serata interamente dedicata ai sapori autentici della Liguria di Ponente. L’iniziativa, organizzata da Cia – Agricoltori Italiani Imperia, propone un vero e proprio percorso enogastronomico pensato per valorizzare le eccellenze del territorio e raccontare, attraverso il cibo, tradizioni, qualità e passione.

A partire dalle 19.00, la piazza si trasformerà in un mercato a cielo aperto, dove le aziende agricole de La Spesa in Campagna presenteranno direttamente i loro prodotti: distillati di lavanda, zafferano dell’azienda Cloris di Glori, il Rosese di Dolceacqua dell’azienda Crespi Fabrizio di Rocchetta Nervina, olio, pesto e paté di oliva dell’azienda Il Bay di Imperia, oltre alle composizioni floreali dell’azienda Giardinelli di Sanremo. Un mosaico di profumi e colori che racconta la ricchezza agricola del Ponente.

Accanto al mercato, gli agriturismi di Turismo Verde proporranno una serata di degustazioni con alcune delle specialità più rappresentative della cucina ligure: il cappon magro e le lasagne al pesto dell’agriturismo Ca dü Nonu di Vallebona, la frittata di trombette, il tabulè di verdure e le torte fatte in casa dell’agriturismo Cà Sottane di Borgomaro, fino alla salsiccia cerianasca al moscatello dell’enoturismo Terre del Moscatello. Un itinerario gastronomico che unisce mare, entroterra e tradizioni contadine.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà la musica della Berben Band, gruppo specializzato nella reinterpretazione dei grandi brani della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André, Ivano Fossati, Pino Daniele, Lucio Dalla e altri nomi che hanno segnato la storia musicale del Paese. Un accompagnamento sonoro che arricchisce la serata e ne sottolinea il carattere conviviale.

L’appuntamento si presenta così come un’occasione speciale per vivere una serata all’insegna del buon cibo, dei prodotti del territorio e della socialità, in una cornice che celebra la cultura agricola e la capacità delle comunità locali di fare rete. Un invito a scoprire, assaggiare e condividere la Liguria più autentica.



