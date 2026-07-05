Ventimiglia, regata tra i gozzi dei Sestieri: Campu vince il 3° Trofeo Olivieri (Foto e video)

Il sestiere Campu vince il 3° Trofeo Olivieri, la regata tra i gozzi dei Sestieri di Ventimiglia.

I partecipanti, in serata, si sono dati battaglia remando con passione e determinazione da via Tacito fino a Marina San Giuseppe ma, alla fine, ha avuto la meglio il sestiere capitanato da Alessandro Rugolo, seguito da Cuventu, Ciassa, Marina, Burgu e Auriveu. Si è svolta poi la premiazione alla Stella Marina alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell'assessore Tiziana Faedda e del presidente dell'Ente Agosto Medievale Piero Fusco.

L'evento, proposto dal Sestiere Marina con il patrocinio del comune di Ventimiglia e la collaborazione dell'Ente Agosto Medievale, è nato per ricordare Claudio Olivieri. "Claudio era la colonna portante del Sestiere Marina" - ricorda Simona Punturiero, presidente del Sestiere Marina - "Desidero ringraziare tutti i partecipanti e lo stabilimento Stella Marina per averci aiutato con l'evento contribuendo a preparare il buffet proposto dopo l'arrivo degli equipaggi".