UnoJazz&Blues, il Teatro dell’Opera si accende con la Nils Landgren Funk Unit: un’altra serata di grande musica al Casinò (foto)

Un’altra serata da ricordare per UnoJazz&Blues 2026, che ieri sera ha visto salire sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la Nils Landgren Funk Unit, protagonista di un concerto capace di coinvolgere il pubblico con un’esplosione di jazz, funk e soul.

Guidata dal carismatico trombonista svedese Nils Landgren, la formazione ha confermato dal vivo la reputazione costruita in oltre trent’anni di carriera, offrendo uno spettacolo in cui tecnica, improvvisazione ed energia si sono fuse in un linguaggio musicale moderno e coinvolgente.

Fin dalle prime note il Teatro dell’Opera è stato conquistato da un live dal ritmo incessante, caratterizzato da una sezione fiati potente, arrangiamenti ricercati e una sezione ritmica impeccabile. Un concerto capace di alternare momenti di grande intensità a passaggi più raffinati, mantenendo costante il dialogo con il pubblico.

Fondata nel 1994, la Funk Unit è considerata una delle realtà più autorevoli della scena funk europea. Durante la serata la band ha proposto un repertorio che ha attraversato le tappe principali della propria carriera, passando dalle celebri riletture che l’hanno resa famosa a livello internazionale fino ai brani dell’ultimo album RAW, pubblicato nel 2024.

Al centro della scena, naturalmente, Nils Landgren, musicista riconosciuto in tutto il mondo come uno dei grandi interpreti del trombone contemporaneo. Con il suo stile inconfondibile e una presenza scenica coinvolgente ha guidato la band in una performance che ha saputo conquistare sia gli appassionati del jazz sia il pubblico attratto dalle contaminazioni con il funk e il soul.

La risposta della platea conferma il buon momento vissuto da UnoJazz&Blues, che anche quest’anno sta proponendo un cartellone di livello internazionale, capace di portare a Sanremo alcuni dei nomi più prestigiosi della scena jazz mondiale e di consolidare il ruolo della città tra le principali destinazioni musicali dell’estate.

(Foto di Erika Bonazinga)