Corso Fiorito 2027: Sanremo si prepara a quattro giorni di festa, creatività e bellezza floreale dal 11 al 14 marzo

Svelata la data del Corso Fiorito 2027: l’evento si svolgerà domenica 14 marzo. La grande tradizione, i profumi e i colori dei fiori invaderanno nuovamente le nostre strade, rinnovando così l’appuntamento con uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di richiamare migliaia di persone.

E ancora una volta, l’attrazione di quest’edizione sarà racchiusa nell’attesa che porterà all’evento: la sfilata di domenica, infatti, rappresenterà il culmine di un ricchissimo palinsesto che prenderà il via giovedì 11 marzo con il “Festival dei Fiori”. Quattro giorni consecutivi di festa, cultura e intrattenimento, per trasformare Sanremo in un vero distretto della creatività e della bellezza floreale.

“Abbiamo voluto riproporre la formula vincente dello scorso anno – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - regalando a cittadini e turisti ben tre giorni di anteprima. Vogliamo che la città respiri un'atmosfera di festa fin da giovedì, valorizzando il lavoro straordinario dei nostri artigiani dei fiori. Inoltre, la definizione della data con così largo anticipo rappresenta una scelta strategica per il successo della manifestazione: una pianificazione tempestiva per permettere agli operatori del settore di muoversi per tempo”.

A questo annuncio che, appunto, consentirà ai suddetti operatori economici di organizzarsi, seguiranno, come di consueto, gli atti amministrativi previsti, a partire dalla delibera di giunta che sancirà l’avvio dei lavori della macchina comunale.