Riviera Trasporti, Marco Prestileo designato amministratore unico dalla Provincia: ora attesa per la nomina dell'assemblea

Le indiscrezioni dei giorni scorsi trovano ora un primo riscontro ufficiale. Il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato il decreto di ieri con cui ha designato il dottor Marco Prestileo quale amministratore unico di Riviera Trasporti S.p.A. in rappresentanza della Provincia di Imperia. Una decisione che arriva al termine della procedura avviata con l'avviso pubblico dell'8 giugno, attraverso il quale Palazzo Provinciale aveva aperto i termini per la raccolta delle candidature. La scadenza era stata fissata alle ore 12 del 24 giugno; successivamente sono stati esaminati i curricula pervenuti e il presidente ha proceduto alla designazione.

Si confermano così le voci che da alcuni giorni circolavano negli ambienti politici e istituzionali, quando il nome dell'ex city manager del Comune di Ventimiglia era stato indicato tra i principali candidati alla guida della società di trasporto pubblico provinciale. Interpellato nei giorni scorsi sulla possibilità di assumere l'incarico, Prestileo aveva però mantenuto la massima prudenza. «Assolutamente no, nel senso che ho visto che è uscito un bando di Riviera Trasporti», aveva dichiarato, spiegando di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Pur ammettendo che il suo nome circolasse da tempo, aveva aggiunto: «Io di incarichi ancora non ne ho avuti, non lo so, vedremo».

L'ex dirigente aveva inoltre evidenziato la complessità dell'eventuale ruolo, sottolineando come «certamente è una grande responsabilità anche perché non è che sia una società semplice da gestire». Il decreto firmato ieri rappresenta un passaggio fondamentale, ma non conclude ancora l'iter. Come previsto dal provvedimento, infatti, sarà l'assemblea dei soci di Riviera Trasporti a dover procedere alla nomina dell'amministratore unico, recependo la designazione della Provincia, socio di maggioranza con una quota pari al 99,917% del capitale sociale.

Il decreto dispone inoltre che, una volta perfezionata la nomina assembleare, la società trasmetta la relativa delibera alla Sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 sulle società a controllo pubblico. Per Prestileo si profila dunque la guida di un'azienda chiamata ad affrontare sfide importanti, in una fase particolarmente delicata per il trasporto pubblico locale e per il futuro organizzativo ed economico di Riviera Trasporti.