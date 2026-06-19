Sanremo, al bar OltreOltrelaqua inaugura la mostra fotografica "Mani che raccontano" di Michele "Miky" Sculco

Domani, a partire dalle 18.30, il bar OltreOltrelaqua, in corso Orazio Raimondo 95, ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica "Mani che raccontano", personale di Michele "Miky" Sculco, con organizzazione a cura di Gianni Bellanca.

Fotografo da circa quarant'anni, Sculco ha iniziato il proprio percorso quando era ancora ragazzo, dedicandosi alla stampa in bianco e nero, tecnica che continua a prediligere ancora oggi, in particolare nel genere Street Photography. Nel corso del tempo il suo linguaggio artistico si è evoluto anche grazie alla partecipazione ai gruppi di lavoro dei fotoclub del territorio, affinando uno stile personale e riconoscibile.

Per questa esposizione l'autore ha scelto di concentrare il proprio sguardo su un particolare tanto semplice quanto ricco di significato: le mani. "Mani che lavorano, che creano, che raccontano storie di vita", protagoniste di immagini capaci di mettere in risalto gesti, esperienze ed emozioni attraverso un'attenta ricerca del dettaglio.

La mostra propone così un percorso fotografico che invita il visitatore a osservare da vicino quei particolari che spesso passano inosservati, ma che custodiscono il racconto di un mestiere, di una passione o di un'intera esistenza.

Le opere di Michele "Miky" Sculco rimarranno esposte per due mesi e potranno essere visitate negli orari di apertura del bar OltreOltrelaqua.