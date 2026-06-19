San Giovanni 2026 accende Oneglia: undici giorni tra Branda, musica, tradizioni e oltre trenta espositori da tutta Italia

Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 19 giugno, i festeggiamenti della 46ª Festa di San Giovanni – Ineja 2026, appuntamento simbolo dell'estate imperiese organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dal Comune di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia e la collaborazione del C.I.V. NuovOneglia. Per undici giorni, fino al 29 giugno, la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, nel cuore di Oneglia, ospiteranno un ricco calendario di eventi tra gastronomia, cultura, tradizioni, musica, sport e intrattenimento.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per le 18.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari. Ad accompagnare la cerimonia sarà la Banda di Pompeiana, diretta dal maestro Daniele Conio, che si esibirà al Molo Corto, all'ingresso dell'area della festa. Con l'apertura della manifestazione saranno attivi anche l'Info Point, l'Area Bimbi, il presidio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, oltre alle mostre ospitate nella Tenda della Cultura. Tra queste "Scagno 1930", curata da Sergio Cecchinel, e "Ineja. Uno sguardo d'autore", esposizione fotografica firmata da Marco "Fish" Pesce. Aprirà inoltre i battenti la 18ª edizione di MercantIneja, la tradizionale mostra mercato che porterà lungo Calata G.B. Cuneo oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia.

L'offerta sarà particolarmente variegata: dalle ceramiche artistiche di Caltagirone all'arredamento etnico e alle lavorazioni in legno, passando per prodotti dedicati al benessere naturale, bijoux artigianali, oggettistica, accessori per la casa, abbigliamento, articoli da collezione, gadget ispirati al mondo giapponese e numerose specialità gastronomiche regionali. Tra le proposte non mancheranno miele e derivati, piccoli frutti e composte, liquirizia, il tradizionale Kürtőskalács, tipico dolce ungherese, e la piadina romagnola. Presenti anche alcune concessionarie automobilistiche del territorio con l'esposizione degli ultimi modelli.

Anche il C.I.V. NuovOneglia rinnova la propria partecipazione con due iniziative dedicate al centro storico. Da una parte il "Cocktail di San Giovanni", che vedrà i locali aderenti proporre una bevanda creata appositamente per la manifestazione, dall'altra "San Giovanni in Vetrina", con gli esercizi commerciali che allestiranno le proprie vetrine richiamando la tradizione della festa ed esponendo i manifesti storici della manifestazione. Dalle 19 apriranno le casse della festa, mentre dalle 19.30 entrerà in funzione "La Cucina di San Giovanni", vero cuore gastronomico della manifestazione. Per la serata inaugurale il piatto del giorno sarà la tradizionale Branda. Il programma degli spettacoli prenderà il via alle 20.30 con l'intrattenimento di Enzo Testini, in arte DJ Tex, seguito alle 21 dal concerto della Banda di Pompeiana e, dalle 21.40, da un nuovo momento musicale affidato ancora a DJ Tex.

Per tutta la durata della manifestazione sarà garantita l'assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia. Saranno inoltre presenti con propri spazi informativi il Comune di Imperia e la Polizia Locale, il Rifugio La Cuccia, il Club Marathon Imperia, la Compagnia di San Leonardo, il Circolo ARCI Solidarietà – Progetto Cena Fuori e Intercultura O.d.V. La Festa di San Giovanni – Ineja 2026 proseguirà ogni giorno fino al 29 giugno, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate imperiese e un punto di riferimento capace di unire tradizione, convivialità e intrattenimento.