Il vecchio modo di vivere frenetico, in cui tutti correvano di continuo, stressati e incollati agli schermi, sta lasciando silenziosamente il posto a qualcosa di nuovo. Al contrario, in tutte le nostre comunità costiere le persone abbracciano con convinzione la vita lenta, il sentirsi bene dall'interno e lo scegliere ogni singolo giorno della settimana in modo molto più intelligente e sano.

Analizziamo le vere tendenze di benessere, concrete e reali, di cui i residenti sono davvero entusiasti in questo momento.

Abbandonare il fumo per alternative al vapore più pulite

Una parte enorme di questo nuovo movimento per il benessere si riduce all'eliminazione delle tossine e alla ricerca di modi molto più puliti per godersi i nostri vecchi e radicati rituali quotidiani. Le persone da queste parti tengono alla salute dei loro polmoni e vogliono sentirsi pienamente energiche quando salgono a piedi sulle colline, il che ha provocato un netto e sensibile calo delle abitudini al fumo tradizionale in tutta la regione.

Ma gli esseri umani sono creature abitudinarie, e le persone vogliono comunque un modo per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Invece di avere a che fare con fumo denso, cenere e combustione, i residenti stanno effettuando un enorme passaggio verso una tecnologia avanzata che riscalda senza bruciare. Esplorando piattaforme europee di grande fiducia come MagicVaporizers, un gran numero di adulti della zona sta migliorando i propri momenti di relax utilizzando eleganti e portatili vaporizzatori al posto delle vecchie alternative.

La cosa interessante di questi dispositivi moderni è che non bruciano affatto il materiale. Al contrario, utilizzano precisi controlli digitali della temperatura per riscaldare i prodotti botanici quel tanto che basta a rilasciare un vapore pulito, morbido e incredibilmente aromatico.

L'enorme ossessione per gli alimenti a chilometro zero

Il cibo è da sempre l'essenza della nostra cultura locale, ma attualmente l'intera comunità è molto concentrata sulla freschezza e sulla sostenibilità. Tutti usano l'espressione chilometro zero, che indica acquisti estremamente locali.

Invece di guidare fino a giganteschi supermercati delle grandi catene per comprare verdure avvolte nella plastica e importate dall'altra parte del mondo, le persone si svegliano presto per andare direttamente ai vivaci mercati contadini locali, come il famoso Mercato Annonario proprio nel centro di Sanremo. Entra in una qualsiasi cucina locale questa settimana e vedrai i piani di lavoro carichi di cose incredibili:

• Olio d'oliva denso e dorato, spremuto a mano nelle vallate vicine.

• Enormi e profumati mazzi di basilico fresco, borragine selvatica e rosmarino.

• Succosi agrumi colti appena ieri dagli alberi del giardino di casa.

Mangiare in questo modo è un grande vanto per la salute. Poiché il cibo non passa giorni fermo su un camion di spedizione, rimane ricco al massimo di antiossidanti e vitamine naturali. Inoltre, c'è un enorme ritorno culturale alla preparazione di rimedi erboristici fatti in casa. Le persone essiccano le erbe di montagna della regione per creare miscele di tisane personalizzate che favoriscono la digestione, calmano il sistema nervoso e correggono in modo naturale i disturbi del sonno.

Spostare gli allenamenti in palestra all'aria aperta

Siamo del tutto sinceri per un attimo: non c'è assolutamente nessuno che voglia restare chiuso in una palestra sudata e senza finestre quando il tempo là fuori è così bello. Il paesaggio locale praticamente ti implora di uscire, e questo ha innescato una rivoluzione del fitness all'aperto. Tutti parlano del concetto di Blue Mind, l'idea scientificamente provata secondo cui trovarsi proprio accanto a uno specchio d'acqua aperto scarica naturalmente lo stress direttamente dal cervello.

Per questo motivo, la splendida Pista Ciclabile di 24 chilometri, costruita proprio sopra i vecchi binari della ferrovia costiera, si è trasformata nel parco giochi per eccellenza del fitness all'aperto. In un qualsiasi pomeriggio troverai il percorso assolutamente brulicante di vita.

Trasformare gli appartamenti italiani in veri e propri santuari

Dato che ormai molti residenti lavorano in modo flessibile da casa o scelgono semplicemente di passare i fine settimana a rilassarsi tra le mura domestiche, i nostri spazi abitativi vengono completamente riprogettati. Le persone non considerano più i loro appartamenti come un posto qualunque in cui dormire; li stanno trasformando in veri e propri rifugi dedicati alla salute, per sfuggire al rumore del mondo esterno.

La purezza dell'aria e una rigorosa igiene del sonno sono le due grandi priorità delle famiglie di oggi. Le persone riempiono i loro soggiorni di piante da interno che purificano l'aria, come la Sansevieria, e investono in sistemi di illuminazione circadiana intelligente che passano lentamente dalla luce diurna, intensa e bluastra, a tonalità ambrate incredibilmente morbide e calde non appena tramonta il sole. Questo inganna il cervello e lo induce a produrre melatonina in modo naturale, così ti addormenti davvero in fretta.

L'intera filosofia del design si è spostata verso un minimalismo bello e accogliente. Le persone si liberano dei mobili pesanti e scuri e li sostituiscono con legno chiaro naturale, morbidi tessuti di lino e rilassanti tonalità terrose. È davvero incredibile quanto migliori la tua salute mentale nel momento esatto in cui varchi la porta di casa ed entri in un ambiente che dà una sensazione di apertura, profuma di fresco e permette al tuo cervello di staccare completamente la spina.

Un cammino molto più sano

In fin dei conti, questi nuovi cambiamenti nello stile di vita non riguardano il seguire regole impossibili, il contare ogni singola caloria o l'abbracciare strane mode del fitness. Riguardano semplicemente l'apportare miglioramenti facili e quotidiani che ti facciano sentire davvero bene.













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