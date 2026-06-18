Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, una determina conferma il rinvio. Lavori oltre il 2026 e cronoprogramma ancora da aggiornare

La nuova determina dirigenziale del Comune di Sanremo certifica ufficialmente un ulteriore allungamento dei tempi per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Eroi. Dopo settimane di polemiche da parte dei commercianti e le rassicurazioni dell'amministrazione sull'imminente ripartenza del cantiere, arriva infatti un atto amministrativo che mette nero su bianco come i lavori non saranno ultimati entro l'esercizio finanziario 2026.

La Determinazione dirigenziale n. 2816 dell'8 giugno 2026, pubblicata all'Albo Pretorio il 17 giugno, dispone infatti l'annullamento dell'impegno di spesa da 551.500,87 euro destinato alle rate di leasing e al canone di manutenzione previsti per il 2026, proprio perché tali pagamenti non saranno dovuti a causa del mancato completamento dell'opera entro l'anno. Contestualmente viene previsto lo slittamento di un anno degli impegni di spesa, mentre l'aggiornamento del cronoprogramma viene rinviato a un successivo provvedimento.

Si tratta di un elemento che conferma quanto già emergeva negli ultimi giorni dal confronto tra Comune e Confesercenti. I commercianti avevano infatti ribadito tutta la loro preoccupazione per un cantiere aperto ormai dal giugno 2023, chiedendo tempi certi, una definizione della futura sistemazione del mercato e misure concrete per compensare i danni economici subiti in questi tre anni di lavori. Molti operatori avevano manifestato scetticismo sulla possibilità di vedere rimosse le paratie già entro l'estate, mentre l'associazione di categoria aveva parlato di un futuro ancora "in alto mare".

Dal canto suo, l'amministrazione comunale aveva annunciato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la banca e il consorzio, passaggio ritenuto fondamentale per consentire l'ingresso di un nuovo soggetto appaltatore, sbloccare i pagamenti ai subappaltatori e imprimere una nuova accelerazione al cantiere. Sindaco e assessori avevano ribadito la volontà di far ripartire i lavori nel più breve tempo possibile e di concludere una delle opere pubbliche più attese e discusse della città.

La determina, però, rappresenta il primo atto amministrativo che conferma formalmente il rinvio dei tempi, stabilendo che il parcheggio non entrerà in funzione entro il 2026 e che sarà necessario ridefinire l'intero cronoprogramma dell'intervento.