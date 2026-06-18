Malattie oncologiche e tutele previdenziali: perché il riconoscimento non è automatico

La cornice normativa: tra assistenza e previdenza

Dalla Costituzione alle circolari INPS

Il malato oncologico rientra a pieno titolo nei destinatari della tutela sociale prevista dall’articolo 38 della Costituzione.

Su quel principio si innestano leggi, decreti e circolari che distinguono tra prestazioni di carattere assistenziale – come indennità di accompagnamento e pensione d’inabilità civile – e trattamenti previdenziali, legati invece ai contributi versati.

È bene ricordare che l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento non sono alternative ma cumulabili, sempreché sussistano i requisiti specifici. Nella pratica quotidiana, però, la mancanza di un coordinamento informativo tra ospedale, medico di base e INPS genera spesso fraintendimenti e, talvolta, dinieghi ingiustificati.

Dalla diagnosi oncologica alla valutazione medico-legale

Il ruolo del Certificato Telematico Oncologico

Oggi la domanda di invalidità civile passa soltanto attraverso il canale telematico.

Tutto comincia con il Certificato Telematico Oncologico Introduttivo, dove il medico certificatore elenca diagnosi, stadio di malattia, piano terapeutico e follow-up.

Dal momento in cui il certificato viene inviato, il paziente ha 90 giorni per presentare domanda all’INPS. Il sistema dovrebbe garantire lo svolgimento della visita entro 15 giorni, ma i tempi reali dipendono dalla regione. È bene sapere che, se il quadro clinico lo consente, la commissione può procedere con “accertamento agli atti”, evitando al malato un viaggio spesso oneroso.

La valutazione, tuttavia, non si limita a fotografare la severità della neoplasia. L’occhio dell’esaminatore medico-legale si posa su due punti: la riduzione della capacità lavorativa e, in caso di richiesta di accompagnamento, l’impossibilità a deambulare o a compiere gli atti elementari della vita quotidiana senza aiuto costante.

Quando la gravità clinica non basta: l’indennità di accompagnamento

L’esame della capacità residua e del bisogno assistenziale

L’indennità di accompagnamento non è un automatismo.

Un paziente in chemioterapia avanzata può riceverla, ma un soggetto in follow-up libero da malattia potrebbe non averne diritto, quantomeno in quella fase. Tutto dipende dal “bisogno assistenziale” documentato: difficoltà a vestirsi, preparare un pasto, alzarsi dal letto, mantenere l’equilibrio.

Quando la commissione valuta queste funzioni, l’oggettività clinica e l’aderenza al dato funzionale devono andare di pari passo. In alcuni casi, nonostante una patologia severa, il verbale si conclude con un diniego. È il momento in cui diventa dirimente capire come contestare il provvedimento: se le motivazioni sono lacunose o non considerano la reale perdita di autonomia, scopri le informazioni sul link che segue: https://www.risarcimentierimborsi.it/ricorso-indennita-di-accompagnamento/ per impostare un ricorso entro i termini di legge.

Dopo il diniego, infatti, il tempo corre veloce. Il ricorso giudiziale dev’essere presentato entro sei mesi e, prima di arrivare in aula, prevede un accertamento tecnico preventivo affidato a un medico legale terzo. Un dossier clinico accurato, redatto sin dall’inizio, aiuta a evitare lungaggini e a ridurre il rischio di nuove visite superflue.

Strategie e tempi per tutelare i propri diritti

Documentare oggi per non pentirsi domani

Per molti pazienti la parola “burocrazia” suona distante rispetto alla lotta quotidiana contro la malattia. Eppure, alcuni accorgimenti domani possono fare la differenza.

Primo. Conservare referti, lettere di dimissione, esiti di PET e TAC in ordine cronologico, indicando eventuali complicanze.

Secondo. Segnalare al medico curante anche i piccoli peggioramenti: un aumento della stanchezza, la difficoltà a fare scale, l’insonnia da dolore. Le sfumature cliniche, se documentate, diventano prove.

Terzo. Richiedere subito la visita domiciliare se spostarsi comporta rischio sanitario: la richiesta va inoltrata entro cinque giorni dalla convocazione.

Chi lavora potrà, con un’invalidità riconosciuta superiore al 50 %, accedere a un congedo per cure di 30 giorni l’anno; con disabilità grave ex 104, avrà anche permessi retribuiti e, in caso di necessità, il congedo biennale per il familiare che assiste.

Resta, infine, un nodo culturale: l’errata convinzione che “tanto è cancro, passerà tutto automaticamente”. I numeri INPS smentiscono questa percezione. Nel triennio 2021-2023 solo poco più del 15 % delle domande di invalidità oncologica ha riguardato il tumore al seno, benché resti la neoplasia più frequente in Italia, segno che molte donne non presentano affatto la richiesta. E i dinieghi, nei tumori dell’apparato respiratorio, superano il 20 %, spesso per carenza di dati funzionali aggiornati.

Chiudiamo con un suggerimento pratico: non aspettare la fine delle terapie per attivare le tutele. La normativa permette già nella fase acuta di ottenere benefici economici e assenze giustificate dal lavoro. Affrontare la burocrazia mentre si affronta la malattia non è semplice, ma può evitare, domani, l’ulteriore fatica di un contenzioso giudiziario.













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