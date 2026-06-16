Incendi boschivi, dalla Regione Liguria il decalogo per prevenire i roghi e proteggere il patrimonio verde

Con l'arrivo della stagione più calda e l'aumento del rischio incendi, la Regione Liguria rilancia una campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei roghi boschivi, invitando cittadini e visitatori ad adottare comportamenti responsabili per tutelare il patrimonio naturale del territorio. Al centro dell'iniziativa c'è un decalogo che raccoglie le principali regole da seguire per evitare situazioni di pericolo. Tra le raccomandazioni più importanti figurano il divieto di gettare mozziconi di sigaretta accesi nell'erba o tra le foglie secche, l'attenzione a non parcheggiare le auto fuori dalle strade, poiché le marmitte possono raggiungere temperature superiori ai 300 gradi e innescare incendi, e la necessità di eliminare le foglie secche attorno a eventuali fuochi autorizzati.

Particolare attenzione viene posta all'accensione dei fuochi, che non devono mai essere accesi in presenza di vento e devono essere limitati alle aree appositamente attrezzate. È inoltre fondamentale spegnere completamente le fiamme con acqua o terra e non lasciare mai braci o tizzoni ancora accesi. La campagna richiama anche l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Carta e plastica sono materiali facilmente infiammabili e per questo motivo non devono essere abbandonati nei boschi, ma conferiti negli appositi contenitori o riportati a casa. Un messaggio forte riguarda anche le conseguenze legali di comportamenti irresponsabili. La locandina ricorda infatti che provocare un incendio boschivo costituisce un illecito penale, con sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, inoltre, è vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali. In queste fasi trovano applicazione ulteriori restrizioni previste dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 22 gennaio 1999, che vieta l'accensione di fuochi, l'utilizzo di apparecchi a fiamma o strumenti che possano produrre scintille, brace o altre fonti di innesco. «Condividi queste regole con gli amici» è l'invito rivolto dalla Regione Liguria a tutti i cittadini, nella consapevolezza che la prevenzione passa anche attraverso la diffusione delle buone pratiche.

In caso di incendio boschivo è necessario contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo indicazioni precise sul luogo dell'evento per consentire un rapido intervento dei soccorsi.