Santo Stefano al Mare, al via il calendario estivo della raccolta differenziata e la distribuzione dei kit per le utenze

Da oggi 15 giugno fino al 15 settembre entra in vigore a Santo Stefano al Mare il calendario estivo della raccolta differenziata porta a porta, predisposto per garantire un servizio più efficiente durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Nel periodo estivo il servizio sarà così organizzato:

Lunedì: Organico e Residuo Secco (indifferenziata)

Martedì: Plastica e Lattine

Mercoledì: Vetro e Organico

Giovedì: Residuo Secco (indifferenziata)

Venerdì: Organico e Plastica e Lattine

Sabato: Carta e Cartone

Contestualmente, l’Ufficio Ambiente comunica il calendario per il ritiro dei kit della raccolta differenziata, comprendenti sacchetti e contenitori destinati alle utenze domestiche.

Per tutta l’estate sarà possibile effettuare il ritiro diretto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, mentre le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Sono inoltre previsti orari straordinari per il ritiro e le prenotazioni nei periodi compresi tra il 16 e il 25 giugno 2026 e tra il 14 luglio e il 25 agosto 2026. In queste date il servizio sarà attivo anche in fascia pomeridiana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.15.

Per le prenotazioni è disponibile il numero di cellulare 320 439 33 33.

"Con l’arrivo della stagione estiva aumenta sensibilmente la presenza di residenti e turisti sul nostro territorio – dichiara il vicesindaco Donato Piccirilli –. Per questo motivo abbiamo predisposto un’organizzazione che consenta di mantenere elevati standard di pulizia e decoro urbano. Invito tutti i cittadini a rispettare il calendario di conferimento e a usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Amministrazione per il ritiro dei materiali necessari alla raccolta differenziata. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per preservare l’ambiente, migliorare la qualità della raccolta e mantenere Santo Stefano al Mare accogliente e ordinata durante tutta la stagione estiva".