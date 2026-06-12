Tutto pronto a Bordighera per la seconda edizione di "Bordigiocando"

Domenica 14 giugno presso la struttura polisportiva comunale “E. Biancheri” di Via Diaz a Bordighera, si svolgerà la 2° edizione della manifestazione BORDIGIOCANDO…SENZA FRONTIERE, evento organizzato con il patrocinio e co organizzazione della Città di Bordighera.

Presenze istituzionali invitate all’evento: la neo Sindaca eletta Marzia Baldassarre, il neo Assessore allo Sport, nonché fiduciario CONI per Bordighera, Massimiliano Di Vito, tutta la nuova Amministrazione Comunale, i Consiglieri Regionali Veronica Russo, Armando Biasi e Walter Sorriento.

Saranno 195 i partecipanti iscritti che costituiscono le 12 squadre in gare, ognuna distinta da un colore diverso, identificate con una pettorina personalizzat. Le associazioni di Bordighera che partecipano sono ASD Bordighera Nuoto, RA.NA.BO., Ciclistica Bordighera, ASD Vittoria, Life Revolution e Bordi...Gotti.

Inoltre c'è òìadesione dell’Associazione di Vallecrosia Non solo sport, della Matuianadi Sanremo e di un gruppo “Civile” di ragazzi e genitori, che abbiamo soprannominato “ Gli amici di Margherita”.

Il programma:

Ore 8,30 ritrovo squadre partecipanti su piazzale antistante Bar e distribuzione gadget, pettorine e braccialetti per giochi;

Ore 8,50 Presentazione della manifestazione, discorso dell'amministrazione e degli altri rappresentanti politici presenti;

Ore 9,00 inizio dei giochi sul campo polivalente

Ore 12,00/12,15 termine giochi 1° parte

Pausa

Ore 13,30/13,45 inizio giochi 2° parte in piscina

Ore 17,00/17,15 fine giochi

Ore 17,15/17,30 inizio premiazioni

Ore 18,00/18,15 fine premiazioni e saluti finali.

"Il CSI IMPERIA-SANREMO è molto fiero ed orgoglioso di avere avuto l’adesione dell’Associazione BORDI…GOTTI, “la più divertente squadra over 40 d'Italia”, come si definiscono. L’associazione nata del 2005, da un gruppo di quindici amici legati da oltre trent'anni come formazione di calcio, poi virata su canto, recitazione e intrattenimento. L'associazione è cresciuta trasformando lo spirito di squadra in un'importante occasione di impegno civile e raccolta fondi per cause benefiche. Anche per questa seconda edizione di “Bordigiocando…senza frontiere”, abbiamo potuto contare sull’importante contributo della “ A Cumpagnia d’a Parmura”, che con il loro prezioso lavoro di artigianato", ha dichiarato il CSI Imperia-Sanremo.