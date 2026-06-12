Antonio Parolini alla guida del Leadership Summit 2026 della rete europea Eurhonet

Arte Imperia ha partecipato al Leadership Summit 2026 di Eurhonet, la rete europea dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, svoltosi il 10 e 11 giugno a Varberg, in Svezia. L’evento ha riunito amministratori e dirigenti delle principali aziende pubbliche per la casa provenienti da tutta Europa per confrontarsi sui temi dello sviluppo urbano sostenibile, dell’inclusione sociale e della qualità della vita nei quartieri del futuro.

La delegazione di Arte Imperia era composta dall’Amministratore Unico dell’azienda e Presidente di Eurhonet, Antonio Parolini, e dalla Dirigente Grazie Ricca.

Il summit, ospitato dalla società svedese Varbergs Bostad, è stato dedicato al tema “Future Neighbourhoods – Shaping Urban Life Around People”, con l’obiettivo di approfondire modelli innovativi di sviluppo urbano centrati sulle persone, sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza e sulla costruzione di comunità inclusive e resilienti.

Nel corso dei lavori, i partecipanti hanno preso parte a sessioni di approfondimento, workshop e visite studio dedicate a progetti di rigenerazione urbana e housing sociale, con particolare attenzione alle strategie capaci di migliorare la qualità dell’abitare e rafforzare il senso di comunità nei quartieri.

“Eurhonet rappresenta oggi un laboratorio europeo di idee e buone pratiche per affrontare le sfide dell’abitare sociale – dichiara Antonio Parolini, presidente di Eurhonet e amministratore unico di Arte Imperia –. Il confronto tra realtà diverse ci consente di individuare soluzioni innovative e sostenibili che possono essere adattate ai nostri territori. Costruire quartieri inclusivi, sicuri e capaci di generare relazioni sociali è una delle priorità dell’edilizia pubblica europea e un obiettivo che condividiamo pienamente anche nella provincia di Imperia.”

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente di Arte Imperia, Grazie Ricca: “La partecipazione a iniziative internazionali come il Leadership Summit permette di acquisire competenze, conoscere esperienze avanzate e creare collaborazioni strategiche. I temi affrontati durante il summit confermano come la qualità dell’abitare non dipenda soltanto dagli edifici, ma dalla capacità di progettare spazi e servizi che favoriscano inclusione, sostenibilità e benessere per le persone.”

Durante il summit si è inoltre svolta l’Assemblea generale ordinaria di Eurhonet, presieduta da Antonio Parolini, nel corso della quale sono stati approvati i principali documenti programmatici e finanziari della rete e accolti nuovi membri, a conferma del costante rafforzamento della collaborazione europea nel settore dell’housing sociale.

La partecipazione di Arte Imperia all’iniziativa conferma l’impegno dell’azienda nel mantenere un dialogo costante con le migliori esperienze europee, promuovendo innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi a favore degli assegnatari e delle comunità locali.