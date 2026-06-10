A Bordighera la presentazione di “Dai monti al mare”: Renata Briano ospite all’Osteria Chaudron

Un pomeriggio all'insegna della cultura gastronomica e delle tradizioni del territorio ligure quello in programma domani alle 16.30 all'Osteria Chaudron di Bordighera, in via Bengasi 2, dove sarà presentato il nuovo libro “Dai monti al mare” di Renata Briano. L'iniziativa è organizzata dai nuovi gestori del locale, Simone e Daniele Vagnetti, che ospiteranno l'autrice per un incontro aperto al pubblico. Sarà un'occasione per conoscere da vicino Briano e approfondire i temi affrontati nel volume, in un dialogo dedicato alla cultura enogastronomica del territorio.

«Sarà una bella occasione per conoscere di persona e chiacchierare con chi, nonostante conosca molto bene la materia, non smette mai di ricercare piatti e curiosità sulla cucina ligure», sottolineano gli organizzatori. L'appuntamento si propone quindi come un momento di confronto e scoperta, attraverso il racconto di una delle più attente divulgatrici delle tradizioni gastronomiche regionali, sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze locali e delle loro storie.

Al termine della presentazione verrà offerto un piccolo rinfresco, durante il quale i partecipanti potranno degustare alcuni prodotti artigianali liguri proposti da “La Bottega di Bajardo” di Simona Orrao, realtà impegnata nella promozione delle produzioni tipiche del territorio.

L'ingresso all'evento è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.