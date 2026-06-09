Accademia Karate Sanremo, torna il campus estivo a Colle Langan: tre giorni tra sport, natura e amicizia

L'Accademia Karate Sanremo, storica realtà sportiva del Ponente ligure guidata con passione dal Maestro Fernando Giancola, è pronta a riproporre anche quest'anno il tradizionale campus estivo dedicato a bambini e ragazzi nella suggestiva cornice di Colle Langan. L'iniziativa si svolgerà dal 18 giugno e offrirà ai partecipanti tre giorni all'insegna dello sport, della natura e della condivisione, con un programma studiato per favorire la crescita personale e sportiva dei più giovani.

La base operativa del campus sarà l'Agriturismo Il Rifugio, immerso nel verde e ideale per consentire ai ragazzi di vivere un'esperienza autentica a stretto contatto con la natura, lontano dai ritmi frenetici della quotidianità. Tra le attività previste spiccano gli allenamenti all'aperto, con sessioni tecniche e atletiche svolte in un contesto naturale particolarmente stimolante. Grande attenzione sarà inoltre dedicata ai valori educativi delle arti marziali, con un costante richiamo a principi come rispetto, amicizia, disciplina e spirito di squadra.

Non mancheranno momenti di aggregazione e socializzazione, fondamentali per rafforzare il legame tra i partecipanti e favorire nuove amicizie. Come sottolineano gli organizzatori, "l'obiettivo principale dello staff sarà quello di unire la pratica delle arti marziali a sani momenti di svago, promuovendo il benessere fisico e l'inclusione in un contesto ambientale rigenerante". Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa riguarda la sua apertura a tutti. Il campus estivo dell'Accademia Karate Sanremo, infatti, non è riservato esclusivamente agli iscritti della palestra, ma accoglie tutti i ragazzi interessati a vivere un'esperienza formativa fatta di sport, socializzazione e contatto con la natura.

Un'opportunità preziosa per trascorrere alcuni giorni all'aria aperta, condividendo passioni, emozioni e valori che rappresentano da sempre il cuore dell'attività dell'Accademia Karate Sanremo.