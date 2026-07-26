Case sul mare, Sanremo nella Top 5 delle località più ricercate dagli stranieri: batte Positano e Siracusa

Sanremo continua a confermarsi una delle destinazioni più ambite dagli acquirenti stranieri in cerca di una casa sul mare. Lo certificano i dati del portale immobiliare Gate-away.com, che nel report relativo al primo semestre del 2026 colloca la Città dei Fiori al quinto posto tra i comuni costieri italiani più richiesti dal mercato internazionale.

Una classifica che vede davanti a Sanremo soltanto Tortora, Parghelia, Tropea e Scalea, tutte località calabresi, mentre alle sue spalle si posizionano destinazioni iconiche come Siracusa, Castelsardo e Positano.

L'analisi evidenzia come il mercato immobiliare internazionale stia cambiando profondamente. Se fino a pochi anni fa erano soprattutto le mete più esclusive ad attirare gli investitori esteri, oggi cresce l'interesse verso località capaci di coniugare qualità della vita, servizi, paesaggio e sostenibilità dell'investimento. Non si cerca più soltanto una seconda casa per le vacanze, ma un luogo dove trascorrere lunghi periodi dell'anno, lavorare da remoto o trasferirsi stabilmente.

In questo contesto, Sanremo continua a rappresentare un'eccezione nel panorama italiano, mantenendo una forte attrattività nonostante prezzi medi generalmente più elevati rispetto ad altre località presenti nella graduatoria. Secondo Gate-away.com, il punto di forza della città resta la vicinanza con la Francia e con il mercato della Costa Azzurra, elemento che da anni alimenta l'interesse di acquirenti internazionali, ai quali si aggiungono i servizi, il clima mite durante tutto l'anno e un'offerta immobiliare variegata.

Il report fotografa anche il profilo degli acquirenti. Gli Stati Uniti si confermano il principale Paese di provenienza delle richieste, con oltre il 23% del totale, seguiti da Regno Unito e Germania. Cresce inoltre l'interesse da parte dei Paesi del Nord Europa, mentre oltre il 6% delle richieste arriva da cittadini stranieri che già vivono in Italia e scelgono di acquistare un immobile dopo aver conosciuto il territorio.

Sul fronte delle preferenze, gli appartamenti restano la tipologia più ricercata, seguiti dalle ville. Più della metà degli acquirenti punta su immobili già ristrutturati o immediatamente abitabili, mentre la fascia di prezzo maggiormente richiesta è quella inferiore ai 250 mila euro, segnale di un mercato internazionale che non riguarda soltanto il segmento del lusso.

Se la Calabria domina la classifica dei singoli comuni, confermandosi la vera rivelazione del mercato immobiliare costiero, Sanremo continua a difendere il proprio ruolo tra le grandi destinazioni italiane, dimostrando che il fascino della Riviera dei Fiori e il suo respiro internazionale restano elementi capaci di attrarre compratori da tutto il mondo.