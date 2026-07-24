Come scegliere l'argomento della tesi: consigli per non sbagliare

Vale anche per il Ponente ligure, dove alla platea del Polo universitario di Imperia si somma un piccolo esercito di pendolari che ogni settimana raggiunge le aule di Genova, Torino o Nizza. Per molti di loro l'estate non è solo vacanza: è la finestra in cui impostare il lavoro che chiuderà il percorso di studi, così da presentarsi a settembre dal relatore con un progetto già definito.

Ed è una finestra che conviene sfruttare. La scelta dell'argomento è la decisione che più di ogni altra determina tempi, qualità e serenità della tesi: fatta bene, trasforma i mesi di scrittura in un lavoro gestibile; fatta male, li allunga e li complica.

Una decisione che pesa su tempi e voto finale

Secondo il XXVII Rapporto AlmaLaurea, presentato a giugno 2025, l'età media alla laurea in Italia è di 25,8 anni e poco meno di sei laureati su dieci chiudono il percorso nei tempi previsti: gli altri accumulano ritardo. Le cause del ritardo sono molte, dal lavoro durante gli studi agli esami lasciati indietro, ma chi segue i laureandi conosce bene anche un altro fattore: la fase di tesi che si incaglia. Un argomento sbagliato produce effetti a catena, e il meccanismo è sempre lo stesso. Il tema si rivela troppo vasto e costringe a ripartire da capo, oppure le fonti scarseggiano e ogni capitolo diventa una caccia al materiale, oppure ancora l'interesse iniziale evapora dopo poche settimane e la scrittura procede a strappi.

C'è poi la questione del voto. La tesi incide sul punteggio finale con un peso che varia da ateneo ad ateneo: pochi punti per una triennale, fino a 8 o 10 per una magistrale secondo i regolamenti dei singoli corsi di studio. Un lavoro solido su un argomento ben delimitato vale quasi sempre più di un lavoro mediocre su un tema ambizioso. Anche per questo la scelta merita settimane di riflessione, non una decisione presa in fretta a ridosso della richiesta di assegnazione.

I quattro criteri per orientarsi

Il primo criterio è l'interesse personale autentico. Una tesi triennale accompagna lo studente per tre o quattro mesi, una magistrale spesso per sei mesi o un anno: un argomento scelto perché "va di moda" o perché sembrava facile diventa presto una zavorra. Il test è semplice: se leggere tre articoli scientifici sul tema risulta già faticoso a luglio, a novembre sarà peggio.

Il secondo è il relatore giusto. Contrariamente a quanto molti pensano, spesso conviene partire dal docente e non dal tema: un relatore competente sulla materia, disponibile a seguire il lavoro e con tempi di risposta ragionevoli vale più di un argomento perfetto seguito da un docente irraggiungibile. Chiedere in giro, ai laureandi degli anni precedenti, com'è andata la loro esperienza è un'attività di intelligence perfettamente legittima.

Il terzo criterio è la reperibilità delle fonti, di cui si dirà tra poco, perché è il punto su cui si commettono più errori. Il quarto è la spendibilità: la tesi può diventare un biglietto da visita nei colloqui di lavoro o la base per una pubblicazione o un dottorato. Non è obbligatorio che lo sia, ma a parità di interesse un argomento collegato al settore in cui si vuole lavorare offre un vantaggio concreto, perché consente di citare il proprio lavoro di ricerca in sede di selezione con cognizione di causa.

Il test della bibliografia: da fare prima, non dopo

L'errore più costoso è confermare l'argomento senza aver verificato che esista letteratura sufficiente e accessibile. La verifica va fatta prima di parlare con il relatore, ed è un lavoro che si può svolgere interamente da casa, il che la rende l'attività estiva per eccellenza. Il percorso standard prevede tre passaggi: una ricognizione su Google Scholar e sulle banche dati dell'ateneo per capire quanto si è scritto sul tema, un controllo sui cataloghi delle biblioteche universitarie per i volumi di riferimento, e una stima realistica di quali testi serviranno fisicamente sulla scrivania.

Su quest'ultimo punto il calendario accademico gioca contro: ad agosto molte biblioteche di ateneo chiudono o riducono gli orari, e il prestito interbibliotecario si ferma. Chi vuole arrivare a settembre con i primi capitoli impostati si organizza in autonomia, recuperando i manuali e le monografie di base attraverso le piattaforme di libri universitari online come Unilibro, dove i testi accademici si trovano anche usati o in versione ebook, con un risparmio che per una bibliografia di partenza da cinque o sei volumi non è trascurabile. Se dopo questa ricognizione le fonti risultano poche, datate o in gran parte introvabili, il segnale è chiaro: meglio restringere l'argomento, spostarlo o cambiarlo del tutto, finché farlo costa zero.

Gli errori classici, e come arrivare pronti a settembre

Alcuni sbagli ricorrono con tale regolarità che i relatori li riconoscono al primo colloquio. Il più diffuso è il tema troppo ampio: "il marketing digitale", "la sostenibilità ambientale", "l'intelligenza artificiale" non sono argomenti di tesi, sono interi campi disciplinari. La regola pratica è restringere finché il titolo non contiene un contesto specifico, un periodo o un caso concreto: non l'intelligenza artificiale, ma il suo impatto su un processo preciso di un settore preciso. Il secondo errore è inseguire l'argomento alla moda, che spesso significa letteratura scientifica ancora acerba e decine di altre tesi identiche in discussione nella stessa sessione. Il terzo è rimandare: chi arriva a ottobre senza un'idea si ritrova a scegliere tra ciò che resta, con i relatori migliori già saturi di laureandi.

Il calendario ideale, per chi punta a discutere nella sessione estiva o autunnale del prossimo anno, è quasi un rito di fine estate: entro agosto due o tre argomenti candidati con relativa verifica delle fonti, a settembre il colloquio con il relatore per definire il perimetro, entro ottobre l'indice provvisorio approvato. Non è un cronoprogramma rigido, ma chi lo rispetta parte con un vantaggio che si misura in mesi. E per i tanti studenti che a settembre riprenderanno treni e autostrade verso gli atenei di riferimento, presentarsi al primo ricevimento con un progetto già solido è il modo migliore per trasformare la tesi in un lavoro di cui, alla discussione, andare davvero fieri.













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