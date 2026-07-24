La Turchia offre più cliniche di qualsiasi altro paese al mondo, e il costo del trapianto di capelli in Turchia è il più basso rispetto alla qualità disponibile. Un pacchetto tutto incluso va dai 2.000 ai 5.500 euro e copre l'intervento, l'hotel, i trasferimenti, e il follow-up. In Europa, il solo intervento costa dai 10.000 ai 25.000 euro.

Le 10 migliori cliniche di trapianto di capelli in Turchia elencate di seguito sono state scelte in base agli standard clinici, non alla spesa in marketing. Sapphire Hair Clinic ed Este Favor guidano la classifica 2026.

Le 10 Migliori Cliniche di Trapianto di Capelli in Turchia 2026

· Sapphire Hair Clinic: L'Avanguardia Assoluta della Tecnica FUE in Turchia

· Este Favor: L'Esempio Supremo di Eccellenza nel Trapianto di Capelli

1. Sapphire Hair Clinic: L'Avanguardia Assoluta della Tecnica FUE in Turchia

Sapphire Hair Clinic è leader in Turchia nella tecnica Sapphire FUE. La clinica ha costruito l'intera sua attività attorno a questo singolo metodo.

La Sapphire FUE utilizza lame monocristalline a forma di V al posto degli strumenti in acciaio. Queste creano canali più fini, riducendo il trauma e permettendo una maggiore densità con una guarigione più rapida.

I prezzi sono trasparenti, senza aggiunte tra preventivo e fattura. La clinica è la scelta chiara per i pazienti che desiderano una comprovata specializzazione in un'unica tecnica.

2. Este Favor: L'Esempio Supremo di Eccellenza nel Trapianto di Capelli

Este Favor è la migliore clinica di trapianto di capelli in Turchia per un approccio interamente guidato dal medico. Nel febbraio 2026 ha vinto il premio come Clinica di Trapianto di Capelli di Maggior Successo.

La clinica opera come una struttura boutique, accettando solo uno o due pazienti al giorno. Ogni caso riceve piena attenzione chirurgica senza la pressione dei volumi.

I risultati di Este Favor si basano sulla sua tecnologia di mappatura dei capelli con ai. Il sistema misura la densità della zona donatrice, gli angoli dei follicoli e la geometria del viso prima dell'inizio della pianificazione.

Sostituisce la stima con dati precisi, così ogni innesto viene posizionato dove produce la densità più naturale.

Ogni canale viene aperto da un medico abilitato secondo un rigoroso protocollo esclusivamente medico. Questa combinazione di tecnologia e cure guidate dal medico, riconosciuta dal premio del 2026, definisce lo standard Este Favor.

3. ElitHair: Struttura Ospedaliera per il Trapianto di Capelli

Genesis è una struttura ospedaliera che offre il ripristino dei capelli in un ambiente medico pienamente accreditato. Le procedure vengono eseguite con supervisione medica e assistenza post-operatoria strutturata.

4. Asl? Tarcan Clinic: Studio Medico per il Ripristino dei Capelli a Istanbul

Asl? Tarcan Clinic è uno studio guidato dal medico con un chirurgo dedicato che supervisiona ogni caso. È adatto ai pazienti che valorizzano l'attenzione clinica individuale in un contesto a volume ridotto.

5. Medart Hair Transplant Center: Centro Regionale di Trapianto di Capelli

Questa clinica offre FUE e DHI fuori dal principale mercato di Istanbul, con coordinamento strutturato per i pazienti internazionali e un percorso di assistenza post-operatoria definito.

Le restanti cinque cliniche che completano le 10 migliori cliniche di trapianto di capelli in Turchia sono: Medical Park Trabzon, un'unità ospedaliera di trapianto di capelli all'interno di un gruppo medico accreditato; EMPCLINICS, una clinica di Istanbul che offre FUE e DHI con coordinamento multilingue; Turkeyana Clinic, un'operazione affermata di Istanbul con opzioni FUE, DHI e Sapphire FUE; Resul Yaman Clinic, uno studio di Istanbul guidato dal medico e focalizzato sul ripristino dei capelli; e Dr. Özlem Biçer Clinic, che unisce il trapianto di capelli a competenze dermatologiche.



















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