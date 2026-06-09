Sanremo, minacciava i passanti con un bastone in corso Garibaldi: fermato ed espulso cittadino irregolare

È stato rintracciato e fermato dagli agenti della Polizia Locale di Sanremo il soggetto che nei giorni scorsi aveva destato forte preoccupazione tra residenti e passanti nelle zone limitrofe al parcheggio Palafiori e lungo corso Garibaldi, nel centro cittadino. L'intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte al comando della Polizia Municipale, che riferivano della presenza di un uomo verosimilmente senza fissa dimora, protagonista di comportamenti minacciosi e molesti. Secondo quanto accertato, il soggetto utilizzava anche un bastone di metallo, con il quale colpiva elementi dell'arredo urbano, intimidendo le persone presenti nella zona.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale sono riusciti a rintracciarlo in corso Garibaldi, accertando che si trattava di un cittadino nepalese irregolare sul territorio nazionale e già gravato da un decreto di espulsione. Nel corso del controllo, oltre al bastone metallico, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello multiuso e di due coltelli a serramanico. Per questo motivo è stato deferito all'Autorità giudiziaria sia per il possesso degli strumenti da taglio sia per le violazioni in materia di immigrazione. Considerati inoltre i gravi precedenti penali, compresi reati contro la persona, il soggetto è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia. Successivamente il personale della Questura ha provveduto al suo trasferimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Milano, dove resterà in attesa delle procedure previste dalla normativa.

L'episodio si inserisce nell'ambito dei controlli che la Polizia Locale effettua quotidianamente in alcune aree sensibili della città, in particolare lungo corso Garibaldi: "Queste attività rientrano nei controlli che svolgiamo ogni giorno in alcune zone della città, in modo particolare in corso Garibaldi, dove ultimamente si è registrata nuovamente la presenza di persone senza fissa dimora", spiega il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio. Il comandante ha inoltre evidenziato come il tratto sia oggi oggetto di un monitoraggio costante grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza. "Grazie all'installazione delle nuove telecamere corso Garibaldi è monitorato con continuità. C'è il nostro impegno nell'agire nei confronti di queste persone per quanto riguarda gli aspetti che possono interessare la sicurezza, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine". Asconio ha voluto sottolineare la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte: "C'è massima sinergia con Polizia e Carabinieri e anche in questo caso devo ringraziarli per l'ausilio che ci hanno fornito, tramite la Questura, per l'allontanamento di questa persona".

Accanto all'attività di controllo e prevenzione, il Comune sta portando avanti anche iniziative di carattere sociale rivolte alle persone in condizioni di fragilità. "Grazie a un'iniziativa inaugurata alcuni giorni fa dal Comune di Sanremo, attraverso il settore dei Servizi sociali, è stato attivato il progetto 'Servizio Amico', un centro servizi e stazione di posta dove le persone possono ricevere abiti, assistenza e intraprendere eventuali percorsi di recupero". L'obiettivo, conclude il comandante, è quello di affrontare il fenomeno sotto un duplice profilo, quello della sicurezza e quello dell'inclusione sociale. "Insieme agli operatori del servizio ci stiamo muovendo sul territorio per cercare di recuperare questi soggetti senza fissa dimora che spesso creano situazioni di non decoro e di insicurezza percepita dai cittadini. Il nostro impegno è massimo per cercare di arginare un fenomeno che in altre città è molto evidente e che qui stiamo cercando di contenere".