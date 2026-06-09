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Attualità | 09 giugno 2026, 10:00

Ventimiglia, grande successo per gli esami per tecnico falconiere 1° livello organizzati da Terra di Confine

Un corso durato 9 mesi, dove i candidati hanno dovuto presentare tre prove, scritto, orale e pratica

Ventimiglia, grande successo per gli esami per tecnico falconiere 1° livello organizzati da Terra di Confine

Si sono svolti lo scorso weekend gli esami per tecnico falconiere 1° livello organizzati da Terra di Confine per conto dell'Ente di Promozione CSEN.

Un corso durato 9 mesi, dove i candidati hanno dovuto presentare tre prove, scritto, orale e pratica. Dalle materie legislative alle materie di primo soccorso per poi la gestione totale del rapace alla biosicurezza .

Come abitudine gli esami si svolgono a Triora , luogo ormai che ospita da anni l'evento , con il supporto della Amministrazione tutta.

I candidati, di diverse località di Italia da Sicilia, Emilia, Piacenza, Roma, Liguria .

Ed ecco di seguito i falconieri che hanno ottenuto la certificazione con ottimo punteggio , dove si augura loro un futuro di voli altissimi: Luca Guerra, Paolo Recchia, Marta Sarchi, Federica Arciuolo,Loredana Bracco, Fabio Caminiti, Mattia Caldana, Mattia Labarbuta, Lucia Lanfranchi, Marco Elena, Giovanni Rodigari, Alessio Bergamini, Alessio Iaboni, Claudio Costanzo, Paula Marciano,Elena Numeroso.

In commissione, Referente Nazionale Caen sabina Camarda.

Redazione

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