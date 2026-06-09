Diano Marina approva le nuove linee guida per il nido d’infanzia: dal 2026 una nuova struttura in via Rossini per 40 bambini

Con la delibera n. 87 del 5 giugno 2026, la Giunta Comunale di Diano Marina ha approvato le nuove linee di indirizzo gestionali ed economiche per l’affidamento a terzi dei servizi di nido d’infanzia, introducendo importanti novità che entreranno in vigore con l’annualità educativa 2026/2027.

Elemento centrale del progetto è la nuova struttura di via G. Rossini, realizzata per accogliere fino a 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. L’edificio è stato progettato secondo criteri di eco-sostenibilità e dispone di cucina interna, aree verdi attrezzate e di un’impostazione pedagogica innovativa orientata allo sviluppo del concetto di “Bio Nido” e del bilinguismo attraverso il progetto “baby english”.

Le nuove disposizioni prevedono l’affidamento del servizio in concessione per un periodo di cinque anni, con decorrenza dal 1° settembre 2026. Le tariffe di frequenza, comprensive del pasto, sono state fissate in 500 euro mensili per il tempo pieno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, e in 375 euro mensili per il tempo parziale, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13. È inoltre prevista una quota annuale di iscrizione pari a 100 euro per bambino.

Tra gli aspetti evidenziati dall’amministrazione comunale vi è la scelta di mantenere a carico del Comune sia le utenze sia l’utilizzo dei locali, senza applicazione di canoni di affitto. Una misura che punta a garantire una maggiore sostenibilità economica per il concessionario e, di conseguenza, condizioni più vantaggiose per le famiglie.

Il Comune di Diano Marina si impegnerà inoltre a favorire il convenzionamento con i Comuni limitrofi per ampliare la platea degli utenti e a promuovere l’applicazione dei Piani di Azione dell’Unione Europea per il consumo di prodotti biologici e sostenibili. Un indirizzo che si inserisce nel percorso di qualificazione dell’ente all’interno del circuito delle “mense biologiche di eccellenza” per la ristorazione scolastica.

Le modalità di iscrizione saranno dettagliate giovedì 11 giugno sul sito del Comune alla pagina: https://www.comune.dianomarina.im.it/amministrazione/uffici/ufficio-nido-dinfanzia.

“Oggi segniamo un momento cruciale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi –. Con l’apertura del nuovo nido in via Rossini, offriamo alle famiglie di Diano Marina un servizio educativo di eccellenza, attento all’ambiente e allo sviluppo armonico dei nostri bambini. È un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni, un luogo dove crescere e imparare in un contesto stimolante e innovativo”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Sabrina Messico, proponente della delibera: “Abbiamo lavorato per definire un modello gestionale che garantisca alta qualità e accessibilità. L’affidamento a un soggetto del Terzo Settore, con cui abbiamo già avuto ottime esperienze, ci permette di coniugare efficienza e attenzione alle esigenze delle famiglie. Abbiamo introdotto tariffe competitive, con pasto incluso e senza la necessità dell’ISEE, e orari flessibili per venire incontro alle diverse necessità lavorative dei genitori. Il nostro ‘Bio Nido’ sarà un fiore all’occhiello, un esempio di come l’educazione possa integrarsi con i principi di sostenibilità e benessere”.