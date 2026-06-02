Autostima e consapevolezza a Bordighera: Orange Wine e Costellazioni Familiari per esplorare la ferita dell'umiliazione

Un viaggio tra percezioni, emozioni e consapevolezza personale. È quanto propone l'Associazione NOI4YOU per l'appuntamento di giugno dedicato al tema dell'autostima, in programma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 21 presso la sede dell'associazione in via Firenze 1 a Bordighera. La serata, pensata per coniugare approfondimento psicologico e cultura sensoriale, sarà condotta dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta ad orientamento sistemico-familiare, criminologa, Sommelier AIS, nonché fondatrice e ideatrice dello Sportello NOI4YOU.

L'incontro si aprirà con una degustazione di Orange Wine, un momento dedicato alla scoperta dei vini macerati, antica tipologia enologica che vede i vini bianchi vinificati secondo tecniche tipiche dei rossi. Un'esperienza sensoriale pensata per favorire presenza, attenzione e condivisione, preparando i partecipanti alla seconda parte della serata. Protagoniste dell'incontro saranno poi le Costellazioni Familiari, strumento di esplorazione delle dinamiche relazionali e dei legami transgenerazionali che influenzano la vita delle persone spesso in modo inconsapevole. Il focus della serata sarà dedicato alla "ferita dell'umiliazione", una delle ferite emotive più profonde e silenziose. Attraverso il lavoro esperienziale delle Costellazioni Familiari, i partecipanti potranno riflettere su come questa ferita si manifesti nella vita quotidiana, sulle sue possibili origini e sui percorsi utili per iniziare a scioglierne gli effetti.

"La serata è aperta a chiunque desideri esplorare se stesso e le proprie dinamiche relazionali in un contesto accogliente, professionale e non giudicante", spiegano gli organizzatori. L'iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri che NOI4YOU dedica alla promozione del benessere psicologico, della crescita personale e della consapevolezza emotiva, offrendo occasioni di confronto e approfondimento aperte alla comunità.