La Repubblica italiana compie 80 anni, Ventimiglia celebra il 2 giugno (Foto e video)

Ventimiglia celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Oggi pomeriggio autorità locali, provinciali, regionali, religiose, militari, associazioni combattentistiche e d'arma, polizia locale e cittadini si sono riuniti presso i giardini pubblici Tommaso Reggio per partecipare alla cerimonia del 2 giugno.

Dopo gli onori alla bandiera e ai caduti, è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica. Sono poi intervenuti il consigliere provinciale e consigliere comunale a Ventimiglia Gabriele Amarella, l'assessore regionale Alessandro Piana e il vicesindaco Marco Agosta.

Un'occasione per ricordare gli ottant’anni di Repubblica, che significano ottant’anni di democrazia, libertà, diritti, crescita civile e coesione nazionale, e per rendere omaggio a chi, in ogni settore dello Stato, ha garantito continuità, sicurezza, legalità e tutela del bene comune. Un traguardo importante, reso possibile dal lavoro silenzioso, competente e spesso discreto di tutti i servitori dello Stato, in uniforme e non, che hanno dedicato la propria vita professionale, e spesso anche personale, alle istituzioni repubblicane.