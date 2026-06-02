Meteo, nessuna allerta per la provincia di Imperia: il Ponente resta in verde mentre il Levante va in arancione

La provincia di Imperia resta fuori dalle aree interessate dalle allerte meteo emanate da Arpal per le prossime ore. Mentre il Centro-Levante ligure si prepara ad affrontare una fase di marcato maltempo, con allerta arancione per temporali nelle zone orientali della regione, il Ponente ligure rimarrà in zona verde, senza particolari criticità previste.

La decisione è stata presa dopo l’analisi dell’evoluzione meteorologica attesa tra la serata di oggi e la giornata di domani. Secondo Arpal, dopo i temporali che hanno interessato la Liguria nelle ore mattutine, è previsto un nuovo peggioramento causato dalla formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure. Sarà però soprattutto il Centro-Levante a risentire degli effetti più intensi del sistema perturbato.

Per quanto riguarda il Ponente, che comprende la provincia di Imperia e la zona D dei versanti padani occidentali, non sono state emesse allerte. Arpal segnala soltanto una bassa probabilità di fenomeni temporaleschi forti, senza tuttavia prevedere situazioni tali da richiedere l'attivazione dei livelli di criticità.

Diversa la situazione nelle altre aree della regione. Sulla zona B, che comprende il settore centrale della Liguria, scatterà l’allerta gialla per temporali dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani mattina. Sul Levante ligure e sui versanti padani orientali, invece, entrerà in vigore l’allerta arancione dalle 20 di oggi, martedì 2 giugno, fino alla mattinata di mercoledì 3 giugno.

Secondo i previsori, sul Levante si creeranno le condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, organizzati e persistenti. I venti sud-occidentali in risalita dal mare entreranno infatti in contrasto con correnti più fredde provenienti dalla Pianura Padana, generando una convergenza capace di alimentare fenomeni intensi soprattutto tra Genovese orientale, Tigullio e Spezzino.

Arpal evidenzia la possibilità di precipitazioni molto forti, grandinate di media intensità e accumuli elevati di pioggia nelle aree interessate dall’allerta arancione.

Per il territorio imperiese, almeno secondo le previsioni attuali, il peggioramento dovrebbe limitarsi a fenomeni più sporadici e meno organizzati, senza particolari conseguenze. La situazione resta comunque monitorata dalla Sala Operativa Regionale, che rimarrà attiva per tutta la durata dell’allerta, mentre ulteriori aggiornamenti potranno essere diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione del quadro meteorologico.