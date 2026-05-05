ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 05 maggio 2026, 11:39

Da Dolceacqua a Monaco a piedi, al via la "Marche du jumelage" (Foto)

I partecipanti partiranno dal Borgo dei Doria e superando diverse tappe giungeranno a Monaco

Da Dolceacqua a Monaco a piedi, al via la &quot;Marche du jumelage&quot; (Foto)

Da Dolceacqua a Monaco a piedi. Domenica 10 maggio, nell'ambito del gemellaggio tra i due comuni, ufficializzato il 3 novembre 2023, verrà, infatti, organizzata una passeggiata simbolica per rimarcare il legame che unisce le due comunità.

I partecipanti saranno portati in autobus a Dolceacqua, da dove partiranno per tornare a piedi a Monaco, superando diverse tappe e pause durante tutta la giornata. Un rinfresco sarà servito all'arrivo.

"La partenza in autobus sarà alle 7 da Place d'Armes" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ritorno a piedi da Dolceacqua sarà al Mercato Condamine. I posti sono limitati, perciò, l'iscrizione è obbligatoria via email scrivendo a communication@mairie.mc".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium