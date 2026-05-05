Da Dolceacqua a Monaco a piedi, al via la "Marche du jumelage" (Foto)

Da Dolceacqua a Monaco a piedi. Domenica 10 maggio, nell'ambito del gemellaggio tra i due comuni, ufficializzato il 3 novembre 2023, verrà, infatti, organizzata una passeggiata simbolica per rimarcare il legame che unisce le due comunità.

I partecipanti saranno portati in autobus a Dolceacqua, da dove partiranno per tornare a piedi a Monaco, superando diverse tappe e pause durante tutta la giornata. Un rinfresco sarà servito all'arrivo.

"La partenza in autobus sarà alle 7 da Place d'Armes" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ritorno a piedi da Dolceacqua sarà al Mercato Condamine. I posti sono limitati, perciò, l'iscrizione è obbligatoria via email scrivendo a communication@mairie.mc".