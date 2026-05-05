Porto di Ospedaletti, il TAR Liguria chiude il caso: ricorso della Fin.Im. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, ha messo la parola fine al contenzioso relativo al progetto del nuovo porto turistico di Ospedaletti, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La vicenda era stata avviata dal Fallimento Fin.Im – Finanziaria Immobiliare S.r.l. in liquidazione, che aveva impugnato la deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2023. Il provvedimento riguardava l’istanza di affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, della progettazione, realizzazione e gestione del porto turistico.

Nel ricorso veniva contestata anche una deliberazione del Consiglio Comunale, nella parte in cui dichiarava di pubblico interesse una proposta ritenuta coinvolgere manufatti riconducibili alla ex concessionaria Fin.Im. Nel corso del giudizio si erano costituiti il Comune di Ospedaletti e la società controinteressata Cem Spa, chiedendo il rigetto del ricorso. La svolta è arrivata con una memoria depositata il 20 marzo 2026, con cui la parte ricorrente ha dichiarato “di non avere più interesse alla decisione”. Una presa di posizione che ha inciso in modo determinante sull’esito del procedimento. Alla luce di questa rinuncia, il Collegio (riunitosi nell’udienza del 22 aprile scorso) ha preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse e ha stabilito che non vi fossero più i presupposti per una decisione nel merito.

Nella sentenza si legge che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto venuto meno l’interesse concreto e attuale alla sua definizione. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, motivandola con la natura processuale della decisione e con l’accordo tra le parti. La pronuncia chiude quindi il contenzioso senza entrare nel merito della legittimità degli atti amministrativi impugnati, lasciando di fatto invariato il quadro amministrativo relativo al progetto del porto turistico di Ospedaletti.