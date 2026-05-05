L'assessore di Vallecrosia al Mare Mirko Valenti nominato vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'ATS 1 (Foto)

L'assessore di Vallecrosia al Mare Mirko Valenti nominato vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'ATS 1. ️Su proposta del sindaco della città della famiglia Fabio Perri e in seguito al voto favorevole di tutti i sindaci del distretto ventimigliese, ieri a Ventimiglia è stata, infatti, conferita all’unanimità la nomina di vicepresidente della conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale sociale n. 1 a Mirko Valenti.

"Ringrazio tutti i sindaci del distretto ventimigliese che mi hanno eletto all’unanimità vicepresidente della conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale sociale n. 1" - commenta Mirko Valenti, assessore di Vallecrosia al Mare - "È per me un onore ricoprire questo importante ruolo istituzionale che mi consentirà di mettermi al servizio del territorio e di lavorare per il benessere della collettività, ascoltandone i bisogni e contribuendo a promuovere e rafforzare le necessarie sinergie tra i diversi enti locali, al fine di fornire risposte adeguate alle esigenze del territorio".

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare esprime "piena soddisfazione per questo importante riconoscimento, considerandolo una conferma della serietà e dell’impegno dimostrati nel lavoro svolto fino ad oggi al servizio della comunità".