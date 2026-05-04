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Politica | 04 maggio 2026, 07:55

Ventimiglia, edificio per le forze dell'ordine a San Ludovico. Scullino: "Arrivata conferma dall'Anas"

"Renderà dignitoso e funzionale l’impegno delle forze dell’ordine"

Ventimiglia, edificio per le forze dell'ordine a San Ludovico. Scullino: &quot;Arrivata conferma dall'Anas&quot;

"E' previsto un locale per le forze dell'ordine, è arrivata la conferma da parte della direzione Anas" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che nei giorni scorsi, in seguito a un sopralluogo al cantiere alla frontiera di San Ludovicoaveva domandato se era prevista la realizzazione di un locale destinato al controllo di frontiera.

Un edificio che era previsto nel progetto analizzato dall'Amministrazione Scullino. "Un ottimo intervento che migliorerà l’estetica e la funzionalità dell’entrata in Italia e a Ventimiglia" - sottolinea Scullino - "Renderà, inoltre, dignitoso e funzionale l’impegno delle forze dell’ordine".

"Desidero ringraziare pubblicamente la direzione regionale Anas, i funzionari e i tecnici per questo importante impegno finanziario che metterà in sicurezza le due gallerie, la nuova disposizione viaria del piazzale De Gasperi e la costruzione dell’edificio doganale della frontiera italiana" - dichiara Scullino.

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Elisa Colli

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