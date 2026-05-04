ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 04 maggio 2026, 11:58

Regione, 19 progetti si candidano alla misura regionale del Bando infrastrutture di ricerca

La misura, con una dotazione economica di 3 milioni di euro è promossa con l'obiettivo di garantire un migliore accesso alle 69 infrastrutture di ricerca liguri, consentiva di richiedere, fino al 30 aprile scorso

Regione, 19 progetti si candidano alla misura regionale del Bando infrastrutture di ricerca

Si è chiuso con 4,2 milioni di richiesta il bando per le infrastrutture di ricerca regionali. La misura, con una dotazione economica di 3 milioni di euro, a valere sull'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, promosso con l'obiettivo di garantire un migliore accesso alle 69 infrastrutture di ricerca liguri, consentiva di richiedere, fino al 30 aprile scorso, contributi a fondo perduto al 50% per investimenti relativi al potenziamento e all'ammodernamento delle strumentazioni e delle attrezzature scientifiche.

"Un'ottima risposta che conferma la vitalità di un settore sempre più dinamico sul nostro territorio e la necessità di continuare a investire in ricerca e innovazione - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria lo sta facendo, con iniziative come questa, rivolte a strutture che offrono attrezzature e servizi altamente qualificati alla comunità scientifica, e con altre misure, recentemente rifinanziate, dedicate alle scienze della vita e all'aerospazio che ci consentiranno di competere da protagonisti su questi nuovi ambiti nazionali e internazionali".

Tra le spese possibili rientravano l'acquisto di macchinari, attrezzature, strumentazione tecnico-scientifica; i lavori di adeguamento degli spazi, strettamente necessari e direttamente funzionali all'installazione dei beni comprati; l'acquisto di brevetti, licenze e software. L'agevolazione regionale consentiva di richiedere fino a 400 mila euro a fondo perduto, nel limite massimo del 50% dell'investimento effettuato. I 19 progetti che si sono candidati, una volta ritenuti ammissibili e finanziabili dalla misura, dovranno concludersi entro 24 mesi per non perdere l’opportunità regionale.
 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium