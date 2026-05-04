Cosmetici, nuove regole UE: Confartigianato Imperia chiede chiarezza a tutela delle imprese dell’estetica

Confartigianato Imperia interviene in merito alle recenti novità normative europee che stanno interessando il settore dell’estetica e dei servizi alla persona, con impatti diretti sulle imprese del comparto. Dal 1° maggio è entrata infatti in vigore il Regolamento (UE) 2026/78, che ha aggiornato in modo significativo le regole sulla composizione dei prodotti cosmetici, introducendo limitazioni stringenti su alcune sostanze considerate a rischio per la salute (cosiddette CMR: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

Si tratta di una vera e propria svolta per il settore, che comporta adeguamenti immediati da parte delle imprese.

Principali novità:

Argento (CI 77820) vietato in smalti, gel UV e ricostruzione unghie vietato in spray e aerosol consentito solo entro lo 0,2% in alcuni prodotti make-up

Fragranze (Hexyl Salicylate) introduzione di limiti più restrittivi, soprattutto nei prodotti a uso frequente

Conservanti (o-Phenylphenol) fortemente limitati e vietati in alcune formulazioni



Alla luce di queste novità, Confartigianato Imperia evidenzia la necessità di un’applicazione chiara e uniforme delle norme, evitando interpretazioni che possano creare confusione tra gli operatori o squilibri nel mercato.

«Siamo di fronte a cambiamenti importanti che impattano direttamente sul lavoro quotidiano delle estetiste», dichiara Paola Ratuis, la Presidente della categoria estetiste di Confartigianato Imperia «Le nostre imprese sono pronte ad adeguarsi, come sempre, ma è fondamentale che le regole siano chiare, sostenibili e applicate in modo uniforme. Servono indicazioni precise per evitare incertezze e penalizzazioni per chi opera correttamente».

Confartigianato Imperia sottolinea inoltre l’importanza di garantire condizioni di concorrenza eque, in un contesto in cui l’introduzione di nuovi vincoli tecnici e normativi potrebbe generare disparità tra operatori.

L’Associazione ribadisce il proprio impegno nel:

supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni

fornire aggiornamenti costanti

rappresentare le istanze del settore presso le istituzioni

L’obiettivo è accompagnare le aziende in questa fase di cambiamento, tutelando professionalità, sicurezza e qualità dei servizi offerti.