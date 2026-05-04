Vallecrosia al Mare ospita la prima edizione del torneo 'Riviera dei Lotus' (Foto)

Vallecrosia al Mare ospita la prima edizione del torneo 'Riviera dei Lotus'. L'evento, organizzato dalle associazioni 'Per un Pugno di Dadi' e 'Venti d'Arte', è andato in scena il 2 maggio presso la sala polivalente.

Un momento interamente dedicato al gioco di carte Magic: The Gathering. Un’iniziativa che ha coinvolto tanti giovani appassionati di giochi da tavolo che si sono così potuti incontrare per divertirsi insieme e per dare sfogo alla fantasia, alla logica e alla strategia. Alla fine del torneo sono stati consegnati premi e gadget: Token esclusivi disegnati da artisti locali e premi per la Top 8, per il vincitore e un premio speciale per il "Mazzo più Originale".

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Fabio Perri e gli assessori Rosella Muratore e Mirko Valenti per portare il saluto di tutta la comunità. "Un bellissimo evento con oltre quaranta ragazzi tra giochi da tavolo e di ruolo all’insegna dell’amicizia e della condivisione" - dice l'Amministrazione Perri - "Vallecrosia continua a credere nei giovani e nel valore dello stare insieme. Grazie ai ragazzi, a Filippo Torchiana e a tutti gli organizzatori per questa splendida iniziativa".