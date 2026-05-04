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Cronaca | 04 maggio 2026, 12:52

Sanremo dà l’ultimo saluto a Edoardo Mori: commozione e folla per l’imprenditore e sportivo matuziano

Oltre 500 persone alla chiesa degli Angeli per ricordare ‘Edo’, figura centrale nella vita cittadina e sportiva

Almeno 500 persone hanno dato oggi l’ultimo saluto a Edoardo Mori, da tutti conosciuto come ‘Edo’, molto conosciuto a Sanremo sia per la sua attività imprenditoriale che per il suo impegno nello sport.

La chiesa degli Angeli ha contenuto a fatica tutti quelli che hanno voluto essere presenti al funerale di ‘Edo’, prematuramente scomparso sabato mattina all’ospedale ‘Borea’. Insieme alla moglie Daniela, alla figlia Laura, al fratello Germano ed al genero Walter, c’era tutto il mondo dello sport matuziano con la squadra e la società della Carlin’s Boys al completo che ha accompagnato la bara all’uscita della chiesa.

Non sono mancati momenti toccanti nel corso della cerimonia, partendo dall’applauso che ha salutato l’ingresso e l’uscita della bara dalla chiesa ed il discorso della figlia Laura, al termine della cerimonia.

Edo lascerà un segno importante nella vita commerciale e sportiva della città e la massiccia presenza di amici e conoscenti oggi in chiesa lo ha confermato. Personalmente tutto avrei voluto, tranne che scrivere sabato scorso ed oggi della scomparsa di Edo, ex compagno di scuola e amico di tante battaglie sui campi verdi del Subbuteo. Da parte mia posso solo ringraziarlo della sua amicizia e lealtà. Ciao Edo.

Carlo Alessi

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