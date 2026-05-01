Sanremo ricorda Sergio Ramelli: fiaccolata e commemorazione nel segno della memoria e del raccoglimento

Nella serata di mercoledì 29, in via Sergio Ramelli a Sanremo, si è svolta una cerimonia di commemorazione dedicata al giovane studente milanese, vittima degli anni di piombo. L’iniziativa, promossa dai militanti di Gioventù Nazionale provinciale, ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da Torino, Genova, Cuneo e Savona.

Oltre cinquanta giovani si sono riuniti per rendere omaggio a Sergio Ramelli, prendendo parte a un momento condiviso di memoria e riflessione. La commemorazione si è articolata in una breve fiaccolata, seguita dalla lettura di alcuni passaggi dedicati alla sua storia, per poi concludersi con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del cartello della via a lui intitolata.

Sergio Ramelli, studente diciottenne, fu vittima di un’aggressione mortale maturata in un contesto di forte contrapposizione ideologica durante gli anni di piombo. Era stato preso di mira per un tema scolastico in cui esprimeva una condanna del terrorismo, circostanza che contribuì a esporlo alla violenza politica di quel periodo.

La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, compostezza e partecipazione, con l’intento di mantenere viva la memoria e riflettere su una pagina drammatica della storia italiana. Un momento condiviso che ha unito i presenti nel segno del ricordo e della consapevolezza storica.