Reiki e benessere a Ventimiglia: incontro gratuito al Salone Sant’Agostino con Beatrice Di Peri

Oggi alle 15.30, al Salone Sant’Agostino di Ventimiglia, si terrà un nuovo appuntamento dedicato al benessere della persona, inserito in un percorso che ha già riscosso interesse grazie ai precedenti incontri, come quello sulle virtù delle piante. Protagonista dell’incontro sarà Beatrice Di Peri, che illustrerà al pubblico la pratica del Reiki e del riequilibrio energetico, discipline sempre più diffuse nell’ambito della cura olistica. L’iniziativa è promossa da Auser Ventimiglia, nell’ambito del Patto Anziani 2025-2026 con Regione Liguria, che ha già attivato con successo diverse attività rivolte alla comunità.

Tra queste, oltre ai cicli gratuiti di ginnastica dolce, sono state proposte anche sedute iniziali gratuite di Reiki, che hanno coinvolto non solo gli anziani ma anche persone fragili, registrando “un buon miglioramento del benessere personale” nei partecipanti. Il Reiki si inserisce nel campo della medicina olistica, una visione che trae origine dalle antiche tradizioni orientali e che considera l’individuo come “un essere superiore alla somma delle sue singole parti”. Secondo questa prospettiva, la salute dipende anche dall’equilibrio dei campi energetici che attraversano la persona. Uno degli aspetti più apprezzati della tecnica è la sua non invasività, che la rende accessibile anche a chi presenta condizioni complesse dal punto di vista clinico. In particolare, può risultare utile per soggetti con ridotta mobilità, difficilmente trattabili con altre metodologie.

Non a caso, il Reiki viene oggi considerato un valido supporto complementare, adottato anche in diversi ospedali italiani come pratica di accompagnamento al benessere del paziente.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Durante la conferenza, il pubblico avrà la possibilità di interagire direttamente con la relatrice, ponendo domande e approfondendo curiosità, sia sul tema trattato sia sulle esperienze personali legate a questa disciplina.