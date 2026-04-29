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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 29 aprile 2026, 15:17

Bordighera, il Museo Clarence Bicknell chiude dal 4 al 7 maggio per i Corsi di Studi Liguri sulla ceramica romana

Sabato 2 maggio apertura straordinaria con visita guidata: giovani da tutta Italia protagonisti della 62ª edizione

Bordighera, il Museo Clarence Bicknell chiude dal 4 al 7 maggio per i Corsi di Studi Liguri sulla ceramica romana

La Biblioteca Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri resterà chiusa al pubblico dal 4 al 7 maggio compresi in occasione della 62ª edizione dei “Corsi di Studi Liguri”, appuntamento ormai consolidato che richiama a Bordighera numerosi giovani studiosi provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale, quest’anno dedicata in particolare alla conoscenza della ceramica romana, tema di grande interesse per studiosi e appassionati di archeologia.

Prima della chiusura temporanea, il Museo offrirà ai visitatori un’ultima opportunità di accesso: sabato 2 maggio sarà regolarmente aperto dalle 14 alle 17, con la possibilità di partecipare a una visita guidata delle collezioni alle ore 15:30.

L’evento formativo conferma il ruolo centrale dell’Istituto nel panorama culturale ligure, consolidando la sua vocazione alla ricerca, divulgazione e formazione delle nuove generazioni.

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