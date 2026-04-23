Camporosso, Chiara Punturiero vola a Napoli per la XV Assemblea Nazionale Anci Giovani: "Esperienza formativa e motivante"

"Sono stata selezionata per un laboratorio tematico che si chiamava 'Cultura che genera futuro: progettare lo sviluppo delle aree interne a partire dai territori' in cui ci sono stati forniti degli strumenti utili per amministrare il territorio ed è stato molto interessante" - fa sapere il consigliere comunale di Camporosso Chiara Punturiero - "Durante l’assemblea, invece, sono stati trattati diversi temi, dallo sviluppo del territorio, programmi di rigenerazione urbana e molti altri".

"É stata un’esperienza formativa e motivante, le conoscenze non sono mai abbastanza e la formazione è fondamentale" - sottolinea Punturiero - "Ho condiviso questi giorni con l’assessore del comune di Andora, Alexandra Allegri, contribuendo alla quota ligure di Anci giovani 2026 e grazie al laboratorio tematico e all’assemblea stessa ho conosciuto diversi giovani amministratori in gamba a cui auguro buon lavoro nei propri comuni e fuori. Per me è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter rappresentare la mia città, partecipando alla mia prima assemblea ANCI giovani da consigliere comunale, e se sono potuta venire qui lo devo al mio gruppo che mi sostiene sempre".